'눈동자' 신민아 "시력 잃는 연기, 한 쪽 눈동자 다른 데 두려고 노력"

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 신민아가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 신민아가 시력을 잃어가는 연기에 대해 언급했다.

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신민아는 26일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '눈동자' 제작보고회에서 "시력 잃어가는 연기에 한 쪽 눈동자 다른 곳에 두려고 했다"라고 했다.

'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러 영화다. 영화 '옆집사람'으로 데뷔한 염지호 감독이 연출을 맡아 스릴러의 긴장감을 특유의 감각적인 연출로 표현해냈다.

영화 '3일의 휴가', '디바', 드라마 '악연', '우리들의 블루스' 등 다양한 작품에서 다채로운 연기력을 보여줬던 신민아는 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역을 완벽 소화한다.

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신민아는 "저도 이 시나리오를 읽고, 다양한 감정을 느끼는 스릴러 작품이 될 것 같다는 생각이 들었다. 1인 2역이기도 하지만, 동생의 죽음을 파헤치는 와중에 시력을 점점 잃어가니 그것에 대한 공포심이 흥미롭게 느껴지더라. 그걸 연기하는 제가 궁금했다. 찍을 때 역시 새로운 경험을 했다고 말씀 드리고 싶다"고 말했다.

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1인 2역의 변화에 대해서는 "서진과 서인은 얼굴은 같지만, 표현하는 성격이 달랐다 둘 다 시력을 잃어가는 공통점은 있지만, 서진이가 서인에게 복잡한 마음이 있다. 챙겨주기도 하지만, 열등감도 있다. 그런 동생이 사라지면서 깨닫는 게 있고, 그러는 중 시력을 잃어간다. 그 사이 미묘한 것들을 표현하려고 했다"고 밝혔다.

시력을 잃어가는 연기에도 "눈이 안 보이는 역할을 하기 위해, 한 쪽 눈동자를 다른 데 두려고 노력했다. 안 보이는 것에 대한 공포감과 답답함을 많이 느끼면서 살리려 했다"며 "쉽지 않았는데 새롭게 뭔가를 할 때, 새롭게 표현하는 재미도 있었다. 마음과 다르게 노력했다고 생각하는데, 잘 표현이 됐나 걱정도 들더라. 진짜처럼 보이려고 노력했던 부분이 있다"라고 짚었다.

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영화 '눈동자'는 오는 6월 24일 개봉한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com