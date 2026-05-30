이특, 출고 2주 만에 고속도로서 추돌 사고 "수리비 1400만 원, 매일 물리치료 중"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 슈퍼주니어 이특이 고속도로 추돌사고를 당해 치료를 받고 있는 근황을 전했다.

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이특은 30일 자신의 SNS를 통해 사고 당시 상황을 상세히 공개하며 팬들의 걱정을 샀다.

그는 "버블을 통해 사고 소식을 짧게 전해드렸는데 이제야 정확한 상황을 말씀드린다"며 최근 겪은 교통사고를 언급했다.

이특에 따르면 사고 차량은 최근 직접 구매한 포르쉐 타이칸 GTS였다. 그는 "엠버서더 활동 종료 후 차량을 구매했고, PPF 작업과 촬영까지 마친 상태였다"며 "출고 후 2주 정도밖에 지나지 않았고 주행거리도 800km에 불과한 신차였다"고 설명했다.

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이어 "시트 비닐도 다 떼지 못한 상태였는데 고속도로에서 뒤 차량이 그대로 들이받았다"며 "순간 망치로 온몸을 맞는 듯한 충격을 느꼈다"고 당시를 떠올렸다.

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사고 여파도 적지 않았다. 이특은 "차량 후면 손상이 심해 수리비만 1400만 원 가까이 나왔다"며 "무엇보다 사고 충격으로 목과 허리 통증이 심해 현재 매일 물리치료를 받고 있다"고 밝혔다.

바쁜 일정 속에서 사고 수습까지 직접 감당하고 있다는 점도 털어놨다. 그는 "새 앨범 준비와 투어, 방송 녹화에 반려견 쿵이 간호까지 겹쳐 있는 상황"이라며 "회사 도움 없이 사고 처리와 각종 연락을 혼자 해결하고 있어 쉽지 않지만 잘 마무리해 보겠다"고 전했다.

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또한 이특은 해당 차량을 매각할 계획도 밝혔다. 그는 "출고 과정부터 우여곡절이 많았는데 차가 나온 직후 반려견도 아프고 사고까지 겪었다"며 "나와 잘 맞지 않는 차라는 생각이 든다. 손해를 보더라도 수리를 마친 뒤 정리할 생각"이라고 말했다.

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끝으로 그는 "항상 건강하시고 운전 조심하시길 바란다"며 팬들에게 안부를 전했다.

olzllovely@sportschosun.com