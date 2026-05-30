'거미♥' 조정석, 결국 셋째 포기 선언 "출산은 교통사고 수준, 아내 건강이 먼저"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 조정석이 아내 거미를 향한 애정을 드러내며 셋째 계획이 없다고 솔직하게 밝혔다.

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29일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '고막 부인 거미와 듀엣 말아봤습니다 | 조정석X거미 토크부터 라이브까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 조정석은 첫 게스트로 아내 거미를 초대해 현실 부부다운 유쾌한 입담을 펼쳤다. 두 사람은 육아 이야기부터 음악, 결혼 생활까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 거미는 셋째 계획에 대한 질문을 받자 "주변에서 둘째를 낳고 나면 셋째도 낳으라고 많이 이야기한다"고 말했다. 이에 조정석은 "아이도 중요하지만 아내 건강이 더 중요하다고 생각하게 됐다"고 털어놨다.

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조정석은 "둘째를 낳고 회복하는 과정을 보면서 마음이 많이 아팠다"며 "여성으로 산다는 게 정말 힘든 일이라는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "출산 한 번이 교통사고를 당한 것과 비슷한 수준이라는 이야기를 들었다. 몸에 큰 부담이 가는 일인데 그걸 직접 보니까 셋째는 어렵겠다는 생각이 들었다"고 고백했다.

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거미는 두 아이 엄마가 된 이후 달라진 일상도 전했다. 그는 "아이를 너무 보고 싶어서 울 때도 있다"며 남다른 모성애를 드러냈다. 조정석 역시 "거미의 아이 사랑은 상상을 뛰어넘는다. 첫째 때도 그랬고 둘째도 마찬가지"라며 감탄했다.

또 두 사람은 첫째 딸 예원 양 이야기를 꺼내며 웃음을 터뜨렸다. 조정석은 "예원이에게 밥을 잘 먹어야 키가 큰다고 했더니 '아빠는 키가 작다'고 하더라"며 서운했던 일화를 공개했다. 이어 "예원이는 '아빠는 키는 작지만 잘생겼다'고 말한다"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

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한편 조정석과 거미는 2018년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 최근 둘째를 품에 안으며 많은 축하를 받았다.

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olzllovely@sportschosun.com