'70억 CEO' 김소영, 출산 임박 호흡기 달고도 업무 연락…오상진 결국 폭발

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[스포츠조선 이지현 기자] 오상진X김소영 부부의 둘째 출산 과정이 방송 최초 공개됐다.

29일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '엘리트 오집사' 오상진과 '70억 CEO' 김소영이 둘째 '수동이(태명)'와 만나는 특별한 순간이 공개됐다. 오상진은 '편스토랑' 대표 사랑꾼 남편 '오집사' 답게 출산 전부터 출산 후까지 아내 곁을 지키며 최고의 외조를 했다. 이제 네 식구가 된 오상진 가족에게 '편스토랑' 식구들도, 시청자들도 큰 축하를 쏟아냈다.

이날 오상진은 의상까지 완벽하게 갖춰 입은 마사지 전문가로 변신, 출산이 코앞으로 다가온 아내 김소영에게 발마사지-족욕 서비스를 했다. 처음에는 큰 기대를 하지 않던 김소영도 오상진의 제대로 된 마사지에 "최고!"를 외쳤을 정도. 실제로 오상진은 발마사지 전 임신한 아내에게 좋은 혈자리, 피해야 할 혈자리까지 직접 공부하는 등 철두철미하게 준비해 놀라움을 자아냈다.

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이어 오상진은 아내 김소영을 위한 특급 요리도 선보였다. 평소 매운 요리를 좋아하는 김소영이지만 출산 후 수유를 하게 되면 먹지 못할 것을 대비, 출산 전 마지막 만찬의 의미로 '매콤국물낙지볶음'을 만들어 준 것. 여기에 칼국수를 더해 든든함까지 채웠다. 김소영은 "너무 맛있다"라고 감탄했다. 그제야 콧물까지 훌쩍이며 폭풍 먹방을 하는 오상진의 모습이 폭소를 유발했다.

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며칠 후 드디어 김소영에게 출산의 조짐이 찾아왔다. 오상진은 이른 아침부터 김소영과 함께 병원으로 향했다. 김소영은 애써 긴장하지 않은 척하며 오상진에게 "걱정 안 돼?"라고 물었다. 오상진은 "엄청 걱정된다. 순산해야 하는데… 엄마와 아들의 건강이 최우선"이라고 답했다.

병원에 도착한 김소영은 침상에 누워서도 손에서 일을 놓지 못했다. 업무 연락 방식, 납품, 회의까지 미리 공지하며 챙기는 김소영의 모습에 오상진은 안타까움을 감추지 못했다. 급기야 출산이 임박한 상황, 호흡기까지 장착한 상태에서도 업무 연락을 하는 김소영을 본 오상진은 "업무 중지"라며 휴대전화를 가져갔다. 이어 심호흡을 유도해 주며 아내를 안심시켰다.

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시간이 흐를수록 진통이 강해지는 가운데 김소영은 자신이 어떻게 보일까 걱정했다. 오상진은 그런 아내에게 "세상에서 제일 예쁘다"라며 다정한 위로를 전했다. 이어 시작된 출산. '수동이'를 만나기 위해 극심한 고통을 감내하는 엄마 김소영과, 그런 김소영을 곁을 간절하게 지키는 아빠 오상진의 모습이 뭉클함을 자아냈다. 잠시 후 우렁찬 울음소리와 함께 '수동이'가 세상에 나왔다.

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VCR을 지켜본 '편스토랑' 식구들은 큰 소리로 축하했다. 이어 둘째 육아에 열심인 오상진과 '수동이'의 모습도 공개됐다. 특히 '수동이'가 벌써부터 완성형 미모를 자랑해 시선을 강탈했다.

스타들의 먹고사는 일상부터 진솔한 이야기와 반전매력까지 만날 수 있는 '편스토랑'. 그렇기에 '엘리트 오집사' 오상진X김소영 부부의 둘째 출산 과정도 만날 수 있었다. 앞으로 아내, 딸에 이어 둘째 아들까지 책임질 '엘리트 오집사' 오상진의 편셰프 활약이 기대된다.

한편 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 6월부터 방송 시간을 목요일 저녁 8시 30분으로 옮겨 시청자와 만난다. 이에 다음 '신상출시 편스토랑'은 6월 4일 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com