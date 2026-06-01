31기 옥순, 집 도용 의혹에 칼 뽑았다 “삭제 안 하면 고소”[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 최근 불거진 신상 털기와 사생활 침해 논란에 대해 법적 대응을 예고했다.

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옥순은 1일 자신의 SNS를 통해 "제 지인의 거주지 및 아파트 위치를 추측하거나 특정하려는 게시물과 댓글, 캡처본 게시를 즉시 중단해 달라"고 밝혔다.

이어 "온라인상에서 특정인의 주거지 정보를 추측하고 공유·확산하는 행위는 당사자에게 상당한 불안과 피해를 초래할 수 있다"고 지적했다.

그러면서 "현재 관련 게시물과 댓글은 모두 수집 및 보관 중"이라며 "추가 확산이나 반복적인 게시가 확인될 경우 법률 검토 후 민·형사상 조치를 포함한 모든 대응을 진행할 예정"이라고 경고했다.

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옥순은 관련 게시물 삭제도 요청했다.

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이번 입장문은 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 '집 인증' 논란 이후 나온 것이다. 앞서 일부 누리꾼들은 옥순이 SNS에 올린 사진을 두고 "본인 집이 아닌 지인의 집을 마치 자신의 집인 것처럼 올렸다"는 의혹을 제기했다.

이에 옥순은 라이브 방송과 댓글 등을 통해 "저희 집 안 누추하다. 저는 이런 데 결핍도 없다"며 "상식적으로 남의 집을 제 집처럼 올리는 게 말이 되냐"고 반박했다. 또 "친구 집 사진과 정보를 유포하는 행위를 멈춰 달라"고 호소하기도 했다.

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한편 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 31기에 출연해 영숙, 정희와 함께 순자를 둘러싼 대화 장면으로 논란의 중심에 섰다. 이후 온라인상에서는 '왕따 논란'까지 번지며 비판 여론이 이어졌다. 최종 선택에서 영호와 커플이 됐던 옥순은 최근 라이브 방송을 통해 결별 사실도 직접 알린 바 있다.

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다음은 31기 옥순 게시글 전문

제 지인의 거주지 및 아파트 위치를 추측하거나 특정하려는 게시물, 댓글, 캡처본 등의 게시를 즉시 중단해 주시기 바랍니다.

온라인상에서 특정인의 주거지 정보를 추측, 공유, 확산하는 행위는 당사자에게 상당한 불안과 피해를 초래할 수 있습니다.

현재 관련 게시물 및 댓글은 모두 수집, 보관 중이며 추가적인 확산이나 반복적인 게시가 확인될 경우 법률 검토 후 민 형사상 조치를 포함한 모든 대응을 진행할 예정입니다.

관련 게시물 및 댓글은 즉시 삭제해 주시기 바랍니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com