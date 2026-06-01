'갑상선암' 6기 영숙, 방사선 치료 중 오열 "심장이 너무 아파"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 6기 영숙이 갑상선암 투병 중인 근황을 전하며 가족과 떨어져 지내야 하는 안타까운 심경을 고백했다.

Advertisement

1일 영숙은 자신의 SNS를 통해 병원 입원 중인 일상을 공개하며 가족을 향한 애틋한 마음을 전했다.

영숙은 "날 보자마자 엄마, 엄마, 엄마 계속 부르는 늘이도 신기하고, 유독 더 안기려 하고 내 몸을 감싸는 로라는 짠하고, 이유식 먹이러 병원에 왔다가 잠시 지쳐 쓰러진 남편은 안쓰럽고"라며 가족들을 향한 사랑을 드러냈다.

이어 "사실은 행복하면서도 다 짠했다. 그래서 업로드하는 지금도 눈물이 난다"며 "이런 게 바로 동위원소 치료를 두려워한 이유다. 오늘 정말 몸소 느꼈던 하루였다"고 털어놨다.

Advertisement

동위원소 치료는 방사성 물질을 체내에 투여해 암세포를 제거하는 치료법으로, 치료 후 일정 기간 동안은 안전상의 이유로 어린아이와 임산부 등과의 접촉을 제한해야 한다. 영숙 역시 치료 과정에서 어린 자녀들과 거리를 둘 수밖에 없는 상황에 깊은 속상함을 드러냈다.

Advertisement

그는 "좋으면서도 아이들과 더 가깝게 있지 못하는 것도 서럽고, 이렇게 같이 있어서 다행이다 싶으면서도 세상이 무너지는 것 같았다"며 치료 과정에서 겪는 복잡한 감정을 솔직하게 고백했다.

그러면서 "갑상선암 너무 싫어! 나한테 얼마나 큰 행복을 주려고 이렇게 힘들게 하는 거야. 지금 눈물, 콧물 다 나는 중"이라고 덧붙이며 속마음을 털어놨다.

Advertisement

결국 영숙은 "눈물 엔딩. 오늘 진짜 너무 힘들다"며 감정을 주체하지 못하는 모습을 보였다. 공개된 영상에서 그는 퉁퉁 부은 얼굴로 카메라 앞에 서 "심장이 너무 아프다. 오늘 늘이를 한 번도 못 안아줬다. 로라도 잠잘 때 옮기는 정도로 거의 못 안아줬다"고 말했다.

Advertisement

이어 "그 안아주지 못하는 상황이 너무 싫다"며 끝내 눈물을 쏟아 보는 이들의 안타까움을 자아냈다. 어린 자녀들을 품에 안지 못한 채 치료를 이어가야 하는 엄마의 절절한 마음이 고스란히 전해졌다.

한편 영숙은 2022년 SBS Plus·ENA 연애 예능 프로그램 '나는 솔로' 6기에 출연해 같은 기수 영철과 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 그해 결혼에 골인했으며 현재 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.