"15년 함께해줘서 고마워"…보이프렌드, 팬들과 다시 쓴 추억

사진제공=보이프렌드

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 보이프렌드가 데뷔 15주년을 맞아 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다.

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보이프렌드는 지난달 30일 서울 가빈아트홀에서 '2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT : Our 15th Season(아우어 피프틴스 시즌)'을 개최하고 팬들과 만났다.

이번 공연은 올해 데뷔 15주년을 맞은 보이프렌드가 팬덤 베스트프렌드와 함께 지난 활동을 돌아보고 새로운 시작을 알리는 자리로 꾸며졌다. 멤버들은 대표곡 무대와 토크 코너를 통해 팬들과 소통하며 의미 있는 시간을 만들었다.

공연은 데뷔곡 'Boyfriend(보이프렌드)'를 시작으로 '내 여자 손대지마(Don't Touch My Girl)', '야누스(Janus)', '아이야(I Yah)' 등 팀의 대표곡들로 문을 열었다. 팬들의 응원 속에 멤버들은 변함없는 호흡과 에너지를 선보이며 현장 분위기를 달궜다.

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토크 코너에서는 멤버들의 팀워크와 팬 사랑을 엿볼 수 있는 다양한 프로그램이 진행됐다. '밸런스 게임'과 '보프 유죄인간' 코너에서는 유쾌한 입담을 선보이며 팬들과 가까이 호흡했다.

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15주년을 기념하는 특별한 순서도 마련됐다. 멤버들과 팬들이 오랜 시간 간직해 온 물건들을 소개하는 '유물전' 코너에서는 친필 사인 CD와 과거 굿즈 등이 공개되며 추억을 소환했다. 최근 유행하는 챌린지 무대도 선보이며 색다른 매력을 더했다.

특히 보이프렌드는 15주년 기념 앨범 타이틀곡 '밤하늘을 수놓던 우리 목소리' 무대를 처음 공개했다. 이어 팬송 '발자국', '여우비'를 비롯해 'Super Hero', 'On & On', '내 꿈꿔(Good Night)' 등 다양한 무대를 선보이며 공연의 의미를 더했다.

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공연 말미 멤버들은 "오랜만에 무대에 서는 만큼 걱정도 많았지만 팬들의 함성을 듣는 순간 힘을 얻었다"며 "15년 동안 함께해 준 팬들에게 감사하다"고 소감을 밝혔다.

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이어 "앞으로도 매년 한 걸음씩 발자국을 남기러 오겠다"며 "16번째 계절도 함께할 수 있길 바란다"고 덧붙였다.

보이프렌드는 지난 5월 26일 데뷔 15주년 기념 미니 6집 '보이저 6(Boyager 6)'를 발매하고 활동을 이어가고 있다.

사진제공=보이프렌드

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com