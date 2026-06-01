앤더블, 데뷔 첫 주부터 터졌다…음방·차트 동시 활약

사진제공=YH엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앤더블(AND2BLE)이 데뷔 첫 주 국내 주요 음악방송 무대를 마무리, 본격적인 활동을 시작했다.

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앤더블은 지난 5월 26일 미니 1집 '시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)'를 발매했다. 이후 28일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 연이어 출연해 타이틀곡 '큐리어스(Curious)' 무대를 선보였다.

멤버들은 각 무대마다 개성을 살린 스타일링과 퍼포먼스로 시선을 끌었다. 곡의 전개에 맞춘 군무와 강약 조절이 돋보였으며, 역동적인 안무 속에서도 안정적인 라이브를 선보였다. 고음 파트와 페어 안무 등 다양한 포인트를 더해 데뷔 무대의 완성도를 높였다.

MC로 활약도 이어졌다. 김규빈은 MBC '쇼! 음악중심' 메인 MC로 나섰고, 장하오와 한유진은 SBS '인기가요' 스페셜 MC를 맡아 프로그램을 진행했다. 이들은 출연 가수들과 챌린지 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통했다.

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이번 앨범은 앤더블의 활동 시작을 알리는 작품으로, 인간의 본능적 감정인 '호기심'을 주제로 한다. 낯선 세계를 향한 설렘과 성장 과정을 담아냈다.

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성적도 순조롭다. '시퀀스 01: 큐리어시티'는 발매 3일 만에 한터차트 기준 누적 판매량 56만 장을 돌파하며 하프 밀리언셀러를 기록했다. 또한 전 세계 23개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 톱10에 진입했으며, 중국 QQ뮤직 베스트셀링 앨범 주간 차트 2위에 올랐다. 타이틀곡 '큐리어스' 뮤직비디오 역시 조회수 1500만 뷰를 넘어섰다.

앤더블은 오는 19일부터 21일까지 서울 잠실실내체육관에서 쇼콘 '2026 앤더블 쇼 콘서트 : 웰컴 투 큐리어스(2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious)'를 개최한다. 이후 일본 요코하마와 고베, 마카오 등 아시아 주요 도시에서 공연을 이어갈 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com