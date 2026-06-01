미야오 "새 EP, 오랜 시간 준비했다…수록곡 다 달라, 듣는 재미 있을 것"

1일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 걸그룹 '미야오' 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 미야오 멤버들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.01/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 미야오(MEOVV)가 새 EP를 내는 소감을 밝혔다.

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미야오는 서울 상암 큐브컨벤션센터에서 두 번째 EP '바이트 나우(BITE NOW)' 쇼케이스를 열고 "수록곡 모두 다 달라서 듣는 재미 있을 것"이라고 했다.

미야오가 가요계에 컴백하는 것은 지난해 10월 발표된 디지털 싱글 '버닝 업(BURNING UP)' 이후 약 8개월 만이다. 가원은 "EP라서 오랜 시간 준비해온 만큼 저희 정체성을 잘 보여줄 수 있을 것 같다. 설레는 마음이 가장 크다"라고 밝혔다.

신보 '바이트 나우(BITE NOW)'는 음악 세계의 신호탄을 쏘아 올린 첫 번째 EP '마이 아이즈 오픈 와이드(MY EYES OPEN VVIDE)'에 이어, 미야오만의 타이밍으로 새로운 패러다임을 제시하는 도약의 시간을 보여줄 예정이다.

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타이틀곡 '띠로리(DDI RO RI)'를 포함해 '히트 엠(Hit 'Em)', '인 마이 핸즈(In My Hands)', '페이보릿 송(Favorite Song)', '리벤지(Revenge)'까지 다섯 곡의 신곡으로 채워졌다. 나린은 "다섯 곡 다 달라서 들으시면서 재밌을 것 같다"라고 했고, 수인은 "모든 곡을 타이틀곡 준비하듯이 준비했다"고 예고했다.

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엘라도 "다섯 곡 다 사랑해 주시면 좋겠다"라고 바랐다.

미야오의 두 번째 EP '바이트 나우'는 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com