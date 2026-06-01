미야오 "신곡 '띠로리', 처음 들었을 때 당황…어릴 때 친구와 장난치던 음"

1일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 걸그룹 '미야오' 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 미야오 멤버들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.01/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 미야오(MEOVV)가 신곡 '띠로리'를 소개했다.

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미야오는 서울 상암 큐브컨벤션센터에서 두 번째 EP '바이트 나우(BITE NOW)' 쇼케이스를 열고 "'띠로리'는 어릴 때 친구와 장난칠 때 불렀던 음인데 처음 듣고 당황했다"라고 했다.

신곡 '띠로리(DDI RO RI)'는 바흐의 '토카타와 푸가 D단조(Toccata and Fugue in D Minor)'를 재해석해 인트로부터 곡의 긴장감을 고조시킨다. 고전 음악이 지닌 오르간의 웅장하고 화려한 인상이 오늘날 극적인 상황을 직관적으로 표현하는 '띠로리'와 맞닿아 강한 카타르시스를 끌어낼 예정이다.

가원은 "저희 미야오 만의 색채를 담았다. 등장만으로도 한시도 눈을 뗄 수 없는 웅장감을 드리고 저희의 강한 야성을 보여주는 게 목표다"라고 말했다.

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수인은 "준비 기간이 길어서 합을 열심히 맞췄다. 고양이가 아닌 맹수로 진화된 모습을 보여줄 수 있을 것 같아서 기대된다"라고 했고, 가원은 "많은 릴스나 숏츠에도 나왔으면 한다"라고 바랐다. 엘라는 "아는 맛이 무섭다는 클래식 플레이리스트에 들어갔으면 한다"고 소망했다.

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처음 '띠로리'를 들은 순간도 돌이켰다. 엘라는 "어릴 때 친구와 장난칠 때 불렀던 음이다. 그래서 당황스러웠다. 멋진 비트와 섞으니 새로운 매력이 드러나서 신났다"라고 했고, 나린은 "좋으면서도 걱정이 됐다. 가사도 직관적이라 어떻게 하면 잘 표현할 수 있을지 고민됐다. '띠로리'를 멋있게 표현하려고 했다"라고 전했다.

미야오의 두 번째 EP '바이트 나우'는 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com