윤남기♥이다은, 셋째 출산 두고 갈등 "경제적으로도 문제 있어" ('남다리맥')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남다리맥' 윤남기 이다은 부부가 셋째 출산을 고민했다.

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1일 유튜브 채널 '남다리맥'에서는 '셋째 낳아야 할까요? 말아야 할까요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 가족들과 제주도 여행을 다녀왔다는 이다은은 "이번 여행에서도 느낀 건 아이들이 너무 귀엽다. 정말 힘들고 정말 귀엽다"며 "요새 제가 느끼는 건 제가 둘째를 케어하기엔 너무 늙은 거 같다는 생각이 든다. 리은이 출산할 때는 30대 초반이었고 지금은 30대 초반이지 않냐. 너무 힘들다. 너무 힘든데 너무 귀엽다. 그 두 가지 마음이 공존한다. 근데 귀여움이 힘든 걸 압도한다"고 밝혔다.

이에 윤남기는 "그래서 가끔 갑자기 셋째 얘기한다. 제가 셋째 얘기할 때는 절대 안 된다 했다"고 언급했고 이다은은 "그래서 셋째를 낳아야 되나? 셋째를 조금 생각해야 하나? 싶다. 오빠는 항상 셋째를 원하던 스타일"이라 셋째를 고민했다.

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하지만 셋째 출산은 없다고 단호하게 말한 이다은. 이에 윤남기는 "가끔 희망고문하는 거 같다"고 토로했다.

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이다은은 "제가 노산이기도 하고 체력이 약하다. 귀엽다고 낳기에는"이라 걱정했지만 윤남기는 "딸은 남주보다 덜 힘들 것"이라며 이다은을 설득했다.

이다은은 "힘든 건 잠깐이고 금방 키운다는 입장이라 최대한 젊을 때, 남주 어릴 때 낳을 수 있는거 아니냐는 의견"이라며 "저는 일단 체력이 안 된다. 이번 여행에서도 느꼈는데 애들이 너무 귀여워서 한 명 한 명 더 오래 보고 싶다. 리은이를 보느라 남주를 못 보고 남주를 보느라 리은이를 못 보는 거다. 애들의 귀여운 순간을 계속 놓치게 된다"고 밝혔다.

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또 이다은은 "경제적으로도 문제가 있다고 생각한다. 어떤 면이냐면 아이들이 성인이 된 이후에도 경제적으로 조금이라도 도움을 줄 수 있는 부모이고 싶다. 근데 오빠는 성인 되면 알아서 되는 거라 하더라"라고 고민했다.

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wjlee@sportschosun.com