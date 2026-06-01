미야오 "원곡자 바흐 선배님도 '띠로리' 들으면 춤추실 것"

1일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 걸그룹 '미야오' 컴백 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 미야오 멤버들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.01/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 미야오(MEOVV)가 신곡 '띠로리'의 샘플링 원곡자 바흐를 언급했다.

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미야오는 서울 상암 큐브컨벤션센터에서 두 번째 EP '바이트 나우(BITE NOW)' 쇼케이스를 열고 "'띠로리' 샘플링의 원곡자 바흐 선배님도 듣고 춤추실 듯"이라고 했다.

신보 '바이트 나우(BITE NOW)'는 음악 세계의 신호탄을 쏘아 올린 첫 번째 EP '마이 아이즈 오픈 와이드(MY EYES OPEN VVIDE)'에 이어, 미야오만의 타이밍으로 새로운 패러다임을 제시하는 도약의 시간을 보여줄 예정이다.

테디 프로듀서 조언에도 궁금증이 생긴다. 나린은 "가원언니가 잠깐 말했지만 미션을 주셨다. 너네끼리 디렉을 서로 봐주라고 하셔서, 서로에 대해 깊이 이해할 수 있었다. 그리고 무대하면서 많이 웃어도 좋다고 하셔서 인상 깊었다"라고 답했다.

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신곡 '띠로리'는 바흐의 '토카타와 푸가 D단조(Toccata and Fugue in D Minor)'를 재해석해 인트로부터 곡의 긴장감을 고조시킨다. 고전 음악이 지닌 오르간의 웅장하고 화려한 인상이 오늘날 극적인 상황을 직관적으로 표현하는 '띠로리'와 맞닿아 강한 카타르시스를 끌어낼 예정이다.

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특히 일각에서는 클래식 명곡을 샘플링하면 이른바 대박난다는 속설이 있다. K팝 시장에서도 이미 레드벨벳 '필 마이 리듬', 블랙핑크 '셧 다운', 아이브 '애프터 라이크', 아이비 '유혹의 소나타' 등이 클래식을 샘플링, 호응을 얻은 바 있다.

나린은 "클래식을 샘플링한 것에 고전적인 느낌도 있고 웅장한 느낌도 있어서 너무 좋다. 미야오 만의 색깔로 재해석해서 신선하면서도 새로웠을 것 같다"라며 만족감을 드러냈다.

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엘라는 "아는 맛이 무섭다는 클래식 플레이리스트에 들어갔으면 한다"고 소망했다.

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한편으로는 부담도 있을 것으로 보인다. 나린은 "준비하면서 느꼈던 부담감은 우리가 어떤 정체성을 확실히 보여줄 수 있을까, 방향성을 확고하게 보여줄 수 있을까에서 나온 부담이었다. '띠로리'를 들었을 때, 모두가 알고 있으니 부담감도 있지만 아예 다른 노래로 들려질 수 있을 만큼 연습한 자신감이 있다"라고 밝혔다.

만약 원곡자 바흐가 살아 있다면, '띠로리'를 듣고 어떤 반응을 할 것 같냐는 질문에 엘라는 "바흐 선배님도 춤 추실 것 같다"라고 웃었다.

미야오의 두 번째 EP '바이트 나우'는 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com