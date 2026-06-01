카라, 日 완전체 팬미팅 한 달 앞두고 '잠정 연기'…1만석 아레나 무리였나

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 카라가 일본 팬미팅을 한 달여 앞두고 잠정 연기했다.

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카라 일본 팬미팅 주최사 HUB JAPAN은 지난달 31일 공식 SNS를 통해 "7월 4일과 5일 개최 예정이었던 '2026 KARA JAPAN FANMEETING : Hello, KAMILIA!' 4회 공연이 불가피한 사정으로 인해 연기됐다"고 밝혔다.

이어 "공연을 기대해 주신 여러분께 갑작스러운 안내를 드리게 된 점 깊이 사과드린다"며 "대체 공연 일정 및 티켓 환불 방법 등 세부 사항은 결정되는 대로 안내하겠다"고 전했다.

당초 카라는 오는 7월 4~5일 일본 도쿄 토요타 아레나 도쿄(TOYOTA ARENA TOKYO)에서 총 4회에 걸쳐 팬미팅 '2026 KARA JAPAN FANMEETING : Hello, KAMILIA!'를 개최할 예정이었다.

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특히 이번 팬미팅은 박규리, 한승연, 니콜, 강지영, 허영지 등 멤버 전원이 참여하는 완전체 일정으로 알려져 현지 팬들의 기대를 모았다.

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앞서 한 매체는 카라의 일본 팬미팅이 전면 취소됐다고 보도했으나, 주최 측은 공식 공지를 통해 공연이 취소가 아닌 연기됐다고 설명했다. 현재 새로운 개최 일정은 정해지지 않은 상태다.

일각에서는 약 1만 명 규모의 아레나급 공연장에서 팬미팅을 진행하려 했던 점이 티켓 판매에 영향을 미친 것 아니냐는 해석도 나오고 있지만, 주최 측은 구체적인 연기 사유에 대해서는 밝히지 않았다.

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한편 카라는 2022년 데뷔 15주년 기념 앨범 발매를 통해 완전체 활동을 재개했다. 이후 일본 투어와 팬미팅 등을 진행하며 현지 팬들과 꾸준히 만나고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com