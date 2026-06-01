"신혼인 걸 잊지 말아요(?)"…안은진, '전 연인' 남궁민·김대명 동시에 챙겼다

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 안은진이 과거 드라마 속 '연인'들에게 유쾌한 응원을 보내며 커피차를 선물했다.

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1일 남궁민은 자신의 SNS에 "은진아 잘 마셨어"라는 짧은 글과 함께 촬영장에 도착한 커피차 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 커피차는 KBS 2TV 새 토일드라마 '결혼의 완성' 촬영 현장에 마련된 것으로, 안은진이 직접 보낸 응원 메시지가 곳곳에 담겨 눈길을 끌었다.

특히 커피차 한편에는 MBC 드라마 '연인' 속 남궁민의 캐릭터 이장현 사진과 함께 "남궁장현~~ 돌아오시오~~ 안아줘야지"라는 문구가 적혀 있었다. 안은진과 남궁민은 '연인'에서 애틋한 로맨스를 그리며 큰 사랑을 받은 바 있어 팬들의 추억을 자극했다.

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또 다른 문구에는 tvN '슬기로운 의사생활'에서 안은진과 러브라인을 그렸던 김대명을 향해 "양교수님~~ 곰곰이 신혼인걸 잊지 말아요(?)"라는 재치 있는 메시지가 담겼다. 극 중 산부인과 교수 양석형 역을 맡았던 김대명의 캐릭터를 소환한 센스 있는 응원에 웃음을 자아냈다.

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커피차 상단에는 "남궁민 선배님, 김대명 선배님 '결혼의 완성' 팀을 응원합니다"라는 문구도 함께 걸려 있어 작품을 향한 응원의 마음을 전했다.

안은진은 각각 '연인'과 '슬기로운 의사생활'에서 남궁민, 김대명과 연인 호흡을 맞춘 인연이 있는 만큼, 두 배우를 향한 남다른 애정과 유쾌한 입담이 담긴 커피차로 훈훈함을 더했다.

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한편 남궁민과 김대명이 출연하는 KBS 2TV 새 토일미니시리즈 '결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 한 남자가 극악무도한 범죄자들과 맞서 싸우는 과정을 그린 범죄 스릴러다. 오는 7월 4일 첫 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com