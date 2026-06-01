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허경환, 177cm 女에 적극 대시 받았다…母도 허락 "2세 작게 나올 듯" ('말자쇼')

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허경환, 177cm 女에 적극 대시 받았다…母도 허락 "2세 작게 나올 듯" ('말자쇼')

[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 허경환이 177cm 여성 관객에 적극적인 대시를 받았다.

1일 방송된 KBS2 예능프로그램 '말자쇼'에서는 개그맨 허경환이 게스트로 출연했다.

한 여성 관객은 키가 177cm인데 허경환이 이상형이라 고백했다. 이 관객은 "제가 허경환 님보다 크지 않냐. 그래도 이상형이다. 허경환님이 괜찮으신지 궁금하다"며 "저희 집에 놀러 오시면 키가 강아지 다음이다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

이에 177cm 관객과 나란히 선 허경환. 허경환은 "제가 좀 작아도 사실 생각보다 많이 작다. 본인이 크신데 원래 키가 크신 분도 비슷한 분을 좋아하지 않냐"고 물었지만 관객은 "잘생겼고 운동도 잘하고 키 작아도 괜찮다"고 밝혔다.

이날 관객은 어머니와 함께 왔다. 어머니는 "남자친구가 168cm인 거 어떻게 생각하냐"는 허경환의 질문에 "나도 176cm다. 우리 집에서는 그래도 제가 제일 귀엽다. 딸은 177cm이고 아들은 191cm다. 남편은 180cm다. 그래서 작은 사람이 너무 귀엽더라. 그래야지 2세가 좀 작게 나올 거 같다"고 답해 웃음을 안겼다.

허경환은 "2세는 천장 뚫을까 봐 그러냐"면서도 "키 작은 사람 좋아해줘서 감사하다"고 훈훈하게 마무리했다.

허경환, 177cm 女에 적극 대시 받았다…母도 허락 "2세 작게 나올 듯" ('말자쇼')

허경환은 실제로 178cm 여성과 만난 적이 있다며 "제가 좋아할 때는 키도 안 보이고 잘 안 보이지 않냐. 어느날 서로 키를 공개했는데 그 친구도 내가 그렇게 작은 줄 모르고 나도 그렇게 큰 줄 몰랐다. 얘기를 들으니까 키가 보이더라"라며 "키 때문에 헤어진 건 아니다. 근데 헤어진 다음 길거리나 이럴 때 보지 않냐. '오랜만에 만나면 어떻게 해야 하지?' 했는데 지하철 화장실에서 여자친구가 나오더라. 제가 돌아설 수 없는 거리였다. '잘 지냈냐'고 물어보려 했는데 여자친구가 저를 못 보고 지나갔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

이상형에 대해 허경환은 "30대 초반까지만 해도 조건이 20개 정도 있다가 5년 주기로 5개씩 날아가서 4개 정도 남아있다"며 "일단 맑았으면 좋겠다. 잘 웃어야 한다. 잘 웃고 의리가 있고 서로 좀 많이 의지하고 잘 지냈으면 좋겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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