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"내가 너무 망가졌구나.." '30kg 감량' 악뮤 이수현, 살쪘던 시절 눈물의 고백

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"내가 너무 망가졌구나.." '30kg 감량' 악뮤 이수현, 살쪘던 시절 눈물의 고백

[스포츠조선 정유나 기자] 악뮤 이수현이 과거 체중이 많이 늘었던 시절 즐겨 이용했던 빅사이즈 쇼핑몰에 대한 애정을 드러냈다.

지난 1일 유튜브 채널 '이수현 오피셜'에는 '내가 얼마를 썼더니 VVIP가 됐을까..? ★빅사이즈 쇼핑몰 최저가 ?澍㈎혤?이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이수현은 자신이 직접 이용해온 빅사이즈 쇼핑몰들을 소개하며 체중 증가로 인해 겪었던 고민을 솔직하게 털어놨다.

그는 "때는 한 3년 전이다. 내가 너무 많이 망가졌구나, 내가 너무 뚱뚱하구나 이런 생각을 하면서 꾸미는 걸 전부 다 포기하고 살았다"며 당시를 떠올렸다.

이어 "맞는 사이즈가 없지 않나. 예쁘게 입고 싶어도 예쁘게 입을 수가 없더라. 내가 이렇게 안 예쁜데 뭘 입어봤자 똑같지라는 생각에 꾸미는 게 창피하기도 했다"며 체형 변화로 인해 자신감을 잃었던 시절을 고백했다.

"내가 너무 망가졌구나.." '30kg 감량' 악뮤 이수현, 살쪘던 시절 눈물의 고백

하지만 다양한 빅사이즈 의류 쇼핑몰을 접하면서 생각이 달라졌다고. 이수현은 "근데 조금 찾아보니까 빅사이즈 쇼핑몰이 너무 많고 잘 돼 있었다. 그때부터 빅사이즈 옷을 미친듯이 사대기 시작했다"고 말했다.

또 그는 각 쇼핑몰마다 스타일과 콘셉트가 뚜렷하게 구분돼 있다며 자신의 취향에 맞는 곳을 찾는 재미도 있었다고 설명했다.

끝으로 이수현은 "빅사이즈 여러분들이 꾸미는 걸 포기하지 말고 나의 사이즈에 맞는 예쁜 옷을 구경하고, 사서 입어보길 바란다"며 응원의 메시지를 전했다.

한편 이수현은 최근 다이어트를 통해 약 30kg을 감량한 사실을 밝혀 많은 관심을 받은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

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