"내가 너무 망가졌구나.." '30kg 감량' 악뮤 이수현, 살쪘던 시절 눈물의 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 악뮤 이수현이 과거 체중이 많이 늘었던 시절 즐겨 이용했던 빅사이즈 쇼핑몰에 대한 애정을 드러냈다.

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지난 1일 유튜브 채널 '이수현 오피셜'에는 '내가 얼마를 썼더니 VVIP가 됐을까..? ★빅사이즈 쇼핑몰 최저가 ?澍㈎혤?이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이수현은 자신이 직접 이용해온 빅사이즈 쇼핑몰들을 소개하며 체중 증가로 인해 겪었던 고민을 솔직하게 털어놨다.

그는 "때는 한 3년 전이다. 내가 너무 많이 망가졌구나, 내가 너무 뚱뚱하구나 이런 생각을 하면서 꾸미는 걸 전부 다 포기하고 살았다"며 당시를 떠올렸다.

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이어 "맞는 사이즈가 없지 않나. 예쁘게 입고 싶어도 예쁘게 입을 수가 없더라. 내가 이렇게 안 예쁜데 뭘 입어봤자 똑같지라는 생각에 꾸미는 게 창피하기도 했다"며 체형 변화로 인해 자신감을 잃었던 시절을 고백했다.

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하지만 다양한 빅사이즈 의류 쇼핑몰을 접하면서 생각이 달라졌다고. 이수현은 "근데 조금 찾아보니까 빅사이즈 쇼핑몰이 너무 많고 잘 돼 있었다. 그때부터 빅사이즈 옷을 미친듯이 사대기 시작했다"고 말했다.

또 그는 각 쇼핑몰마다 스타일과 콘셉트가 뚜렷하게 구분돼 있다며 자신의 취향에 맞는 곳을 찾는 재미도 있었다고 설명했다.

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끝으로 이수현은 "빅사이즈 여러분들이 꾸미는 걸 포기하지 말고 나의 사이즈에 맞는 예쁜 옷을 구경하고, 사서 입어보길 바란다"며 응원의 메시지를 전했다.

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한편 이수현은 최근 다이어트를 통해 약 30kg을 감량한 사실을 밝혀 많은 관심을 받은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com