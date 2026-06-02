'기안84 소속사' AOMG 첫 걸크루 온다…키비츠, 6월 데뷔

사진제공=AOMG

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[스포츠조선 정빛 기자] AOMG 최초 걸크루 키비츠(Keyveatz)가 프리 프로젝트를 마무리하고 6월 정식 데뷔에 나선다.

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AOMG는 2일 "키비츠가 6월 중 정식 데뷔를 확정했다"며 "힙합을 기반으로 한 음악과 퍼포먼스를 선보일 예정"이라고 밝혔다.

키비츠는 전날 공식 SNS를 통해 티징 콘텐츠 공개를 예고하는 무드 컷을 공개했다. 멤버들의 스타일리시한 비주얼과 팀의 분위기를 담아내며 데뷔 기대감을 높였다.

최근에는 자체 콘텐츠 '키비츠 아카이브(Keyveatz ARCHIVE)'와 대학 축제 무대를 통해 데뷔곡 일부를 선공개했다. 이번 무드 컷 공개를 시작으로 본격적인 데뷔 프로모션에 돌입할 예정이다.

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키비츠는 AOMG의 리브랜딩 프로젝트 '메이크 잇 뉴(Make It New)'를 통해 선보이는 첫 걸크루다. 지난 4월 프리 릴리즈 더블 싱글 '키 비츠(Key Beats)'를 발표하고 오프라인 행사 'RSVP : Keyveatz INIT'를 개최하며 활동을 시작했다.

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프리 활동 기간 동안 대학 축제와 페스티벌 무대에 오르며 대중과 접점을 넓혔다. 전국 16개 대학 축제에 출연했으며, '케이콘 재팬 2026(KCON JAPAN 2026)'을 통해 첫 해외 무대도 선보였다. 오는 6월 열리는 '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌' 출연도 확정했다.

키비츠의 데뷔 관련 세부 일정과 콘텐츠는 추후 순차 공개될 예정이다.

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AOMG에는 현재 기안84, 정찬성, 갓세븐 유겸, 러블리즈 이미주, 후디, 펀치넬로, 어글리 덕, 혼성그룹 식구 등이 소속돼 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com