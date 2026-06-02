'47세 산모' 한다감 "44세부터 2년 몸 만들어..시험관 단 한 번에 임신 성공" ('슈돌')

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[스포츠조선 정유나 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 47세에 임신에 성공한 '연예계 최고령 산모' 한다감이 임신 성공 비법을 대방출한다.

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3일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 624회는 '찰떡같이 찾아온 축복'편으로, MC 김종민, 랄랄과 임신 21주차에 돌입한 '슈퍼맘' 한다감이 함께한다.

'슈돌'에 첫 출연하는 '연예계 최고령 산모' 한다감은 "21주차 찰떡이 엄마 한다감"이라고 자신을 소개한 후 "모든 걸 보여드리겠다"라는 각오를 드러낸다. 특히 한다감은 "임신을 해야겠다고 생각하고 44세부터 2년동안 몸을 만들었다"라며 "작년에 시험관 시술을 시도하고 처음에 바로 임신이 됐다"라고 47세의 나이임에도 불구하고 한번에 임신에 성공한 건강 관리법을 공개해 이목을 집중시킨다.

임신 후 체중이 2~3kg밖에 늘지 않았다는 한다감은 요거트, 용과, 블루베리, 아사이베리, 올리브유 등 건강한 음식을 가볍게 챙겨 먹어 눈길을 끈다. 그가 "식단 관리는 자기자신과의 싸움"이라며 찰떡이와 만나기 위해 과자의 유혹을 이겨내고 견과류를 먹는 등 건강한 식습관을 꾸준히 유지해 산부인과 의사도 인정한 튼튼한 자궁을 갖게 됐다고 밝힌다. 이에 랄랄은 "난 맨날 진다"라며 식단관리를 지키는 한다감에 리스펙을 보낸다.

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식습관에 이어 운동, 멘탈 케어 방법까지 2년동안 지켜온 한다감의 생활 습관이 공개되자 2세를 준비중인 김종민은 열심히 받아 적은 후 "여보 기다려"라고 외치며 한다감이 즐겨먹는 음식을 사서 귀가하겠다는 의지를 드러낸다. 뿐만 아니라 랄랄은 "그냥 된 게 아니었네요"라며 아이를 갖기 위해 몸과 마음 건강까지 챙겨온 한다감의 노력에 감동을 받았다는 후문.

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47세의 나이에 임신에 성공한 한다감 표 건강관리의 모든 것은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com