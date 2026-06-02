'PD수첩', MC몽·차가원 회장 파헤친다…더보이즈→이승기 갈등 왜?

MC몽. 사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC 'PD수첩'이 원헌드레드레이블을 둘러싼 정산금 미지급 의혹과 자금 흐름 논란을 집중 조명한다.

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2일 방송되는 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편을 통해 최근 원헌드레드레이블과 계열사를 둘러싸고 불거진 각종 의혹을 다룬다.

원헌드레드레이블은 최근 소속 아티스트들의 계약 분쟁으로 주목받고 있다. 더보이즈를 비롯해 이무진, 첸백시, 비비지, 이승기 등이 소속사 측에 계약 해지 또는 효력 정지를 요구하며 갈등이 수면 위로 떠올랐다.

제작진은 원헌드레드레이블을 이끄는 차가원 회장의 사업 확장 과정과 회사 자금 운용 실태를 추적했다고 밝혔다. 특히 음반 유통사와 공연기획사 등으로부터 유입된 대규모 선수금이 실제로 어떻게 사용됐는지 살펴볼 예정이다.

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'PD수첩'은 취재 과정에서 확보한 회계 자료를 바탕으로 계열사 자금 흐름을 분석한다. 제작진은 일부 자금이 회사 계좌를 거쳐 개인 계좌로 이동한 정황이 담겨 있다고 주장한다.

차가원 회장. 사진제공=MBC

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프로듀서 MC몽을 둘러싼 의혹도 방송에서 다뤄진다. 제작진은 회사 자금 사용과 해외 도박 의혹 등에 대한 제보를 확보해 사실관계를 추적했다고 설명한다. 이에 대해 MC몽은 최근 라이브 방송을 통해 관련 의혹을 전면 부인한 바 있다.

제작진은 미국 라스베이거스 현지 취재를 통해 확보한 자료와 관계자 증언도 공개할 예정이다. 이 과정에서 차가원 회장과 MC몽을 둘러싼 각종 의혹의 실체를 검증한다고 밝혔다.

사진제공=MBC

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이와 함께 정산금과 제작비를 받지 못했다고 주장하는 협력업체 및 현장 스태프들의 피해 사례도 다룬다. 제작진은 외주 제작 인력과 자영업자 등 다수의 관계자들을 만나 미정산 문제로 인한 피해 상황을 취재했다고 전했다.

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더불어 'PD수첩'은 차가원 회장 측 입장도 함께 담아 관련 의혹에 대한 해명을 들어볼 예정이다.

MBC 'PD수첩'의 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편은 2일 오후 10시 20분 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com