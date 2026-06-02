김준수, 뜻밖 주량 고백에 성시경 말문 막혔다···“약 올리는 것도 아니고”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경이 김준수의 귀여운 '주량 자랑'에 황당한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

Advertisement

1일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 만날텐데 l 김준수, 아이돌 가수에서 초대 뮤지컬 연기상의 주인공이 되기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 성시경은 게스트로 출연한 김준수를 소개하며 "직접 연락이 와서 나오고 싶다고 하더라"고 반가움을 드러냈다. 하지만 곧바로 "술을 한 방울도 못 마신다더라. 안 나오라고 하려다가"라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

이에 김준수는 "예전에는 술 한 모금만 마셔도 심장이 엄청 뛰고 얼굴이 빨개졌다"며 남다른 '알쓰' 면모를 고백했다. 다만 "지금은 그 정도는 아니다"라고 말해 성시경의 기대를 모았다.

Advertisement

이후 성시경은 "최고로 많이 마셔본 게 어느 정도냐"고 물었고, 김준수는 "도수 3도짜리 술을 두 병 정도 마셔봤다"고 답했다. 뜻밖의 대답에 성시경은 잠시 말을 잇지 못했다.

Advertisement

성시경은 소주 두 병을 떠올렸던 듯 "그러면 이슬톡톡 두 병 마셨다고 해야지"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 김준수는 민망한 듯 웃으며 "그래도 그날 위스키도 세 잔 마셨다"고 해명(?)했지만 성시경은 쉽게 수긍하지 못하는 모습을 보여 폭소를 유발했다.

영상이 공개된 뒤 누리꾼들은 "주량 자랑이 아니라 주량 고백", "이슬톡톡 두 병이면 귀엽다", "성시경 표정이 모든 걸 말해준다", "준수는 술 얘기만 해도 취할 것 같다" 등의 반응을 보였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com