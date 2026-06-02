'박명수 20년 매니저' 한경호 충격 근황…"가족 3명 암 전이·수술, 지옥 같다"

사진=할명수 영상 캡처

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[스포츠조선 김준석 기자] MBC '무한도전', 웹 예능 '할명수' 등에 출연하며 대중에게도 친숙한 방송인 박명수의 전 매니저 한경호 씨가 가슴 아픈 가정사를 고백해 안타까움을 자아내고 있다.

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한 씨는 최근 자신의 인스타그램을 통해 한 병원의 사진을 게재하며 현재 겪고 있는 가혹한 시련을 털어놓았다.

그는 "작년 겨울부터 지금까지 가족 3명이 각기 다른 수술과 암 전이로 인해 아직도 병원을 떠나지 못하고 있다"며 "너무나도 끝이 보이지 않는 어둠을 언제쯤 뚫고 나올 수 있을까?"라고 복잡하고 괴로운 심경을 전했다.

이어 "좋아질 거다, 내가 먼저 지쳐서 포기하지만 않는다면"이라며 스스로를 다잡으면서도, 현실적인 경제적 압박에 대한 고통도 숨기지 않았다.

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한 씨는 "이러다 병원비에 내가 먼저 쓰러지겠지? 4대 보험도 실업급여도 없는 어차피 가진 것 없는 놈?, 이젠 하루하루 고비이고 지옥이다. 미래가 없어졌다"라고 토로해 보는 이들의 마음을 먹먹하게 만들었다.

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그러면서도 주변의 따뜻한 손길에 대한 감사 인사를 잊지 않았다. 그는 "힘든 거 알고 걱정해 주신 분들 정말 감사하다"며 "와서 제가 불쌍한지 같이 고민 들어주시고 밥 사주시고 커피 사주시고 눈물 흘려주신 분들 정말 잊지 않겠다"고 고마움을 전했다.

앞서 한 씨는 SNS에 "폐암 수술하고 3년 만에 모든 게 무너졌다, 8개가 새로 발견됐고 뇌로 전이", "이젠 더 나빠질 게 없나보다, 나한테 죽으라고 계속 하나 보다"라는 절망적인 글을 올려 주변의 큰 우려를 샀다.

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해당 글이 한 씨 본인의 투병 소식으로 와전되자, 그는 곧장 "해당 글은 어머니의 건강과 관련된 것"이라며 "제가 아픈 것처럼 알려져 당황스럽다"고 해명하는 해프닝을 겪기도 했다.

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한경호 씨는 과거 MBC '무한도전' 시절부터 박명수의 곁을 지키며 남다른 케미로 큰 사랑을 받았으며, 최근까지도 웹 예능 '할명수' 등 여러 방송에 출연해 활약했다.

한편, 지난 2005년부터 20년 이상 박명수와 동고동락하며 연예계 대표 '의리파 콤비'로 불렸던 두 사람은 올해 4월 결별 소식을 전했다.

박명수는 한 씨와 오랜 동행을 마무리한 뒤 씨피엔터테인먼트로 이적해 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com