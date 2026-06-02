장성규 "200만 원만 빌려줘" 끈질긴 금전 요구 DM에 고충 토로…"실질적 도움 못 돼 미안"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장성규가 네티즌들의 끊이지 않는 금전 지원 요청에 대한 고충을 토로하며 공개적으로 거절 의사를 밝혔다.

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장성규는 2일 자신의 SNS 계정을 통해 "가장 많이 오는 디엠 중 하나가 돈 빌려달라는 내용입니다"라는 글과 함께 한 네티즌으로부터 받은 다이렉트 메시지(DM) 캡처 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 네티즌은 "가게가 어려워져 인원 감축으로 실직하고 실업급여를 받다가 끝나서 못 받고 있는 와중에 취업이 안 돼 주말 알바를 하는 중이다"라며 어려운 상황을 전했다.

이어 "힘들 때 힘든 일이 생긴다고 돈 200만 원이 오전까지 필요하게 되었다. 그냥 도와달라는 게 아니고 꼭 갚겠다"고 호소하며, "제발 좀 읽고 답 좀 달라", "대출도 거절되고 도저히 구할 데가 없다"고 수차례 메시지를 보내며 매달렸다.

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이에 장성규는 해당 네티즌에게 직접 "미안해요. 잘 이겨내시길 바랍니다"라는 답장을 보내며 정중하면서도 단호하게 거절의 뜻을 전했다.

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장성규는 SNS를 통해 "매번 거절하는 것이 죄송합니다. 부디 상처받지 마시고 각자의 어려운 상황들이 잘 해결되길 바라겠습니다. 실질적인 도움 못 드려 죄송해요"라며 도움을 주지 못하는 안타까운 심경과 미안함을 덧붙였다.

한편 장성규가 네티즌의 금전 요구를 거절한 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 3월에도 보이스피싱 피해를 호소하며 500만 원을 빌려달라는 한 네티즌의 요구를 받고 거절한 바 있다. 당시 장성규는 해당 요구를 거절하는 대신, 연세대학교 의료원 소아암 병동에 500만 원을 직접 기부한 사실을 밝혀 대중의 큰 응원을 받기도 했다.

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narusi@sportschosun.com