[공식]코르티스, 데뷔 1년 만에 첫 투어…북미·일본 9개 도시 달린다

사진제공=빅히트 뮤직

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 1년 만에 첫 단독 투어를 개최하고 북미와 일본으로 활동 반경을 넓힌다. 오는 8월에는 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'에도 출연하며 글로벌 행보를 이어간다.

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코르티스는 2일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 첫 투어 '2026 CORTIS TOUR ' 개최 소식을 알렸다. 이번 투어는 인천과 서울, 캐나다 토론토, 미국 뉴욕, 애틀랜타, 어빙, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 일본 가나가와 등 총 9개 지역에서 13회 규모로 진행된다.

투어는 7월 18~19일 인천 인스파이어 아레나 공연으로 시작된다. 이후 8월 4일 캐나다 토론토를 시작으로 북미 투어를 이어간다. 6일 뉴욕, 8일 애틀랜타, 11일 어빙, 13일 로스앤젤레스, 15일 샌프란시스코에서 공연을 펼칠 예정이다.

8월 22~23일에는 서울 화정체육관에서 데뷔 1주년을 기념하는 자리를 마련한다.

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이어 9월 4~6일 일본 가나가와 피아 아레나 MM 공연으로 첫 투어를 마무리한다.

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투어명 '풋 유어 폰 다운(PUT YOUR PHONE DOWN)'은 현재의 순간과 공연에 집중하자는 의미를 담고 있다. 최근 발매한 미니 2집 활동을 통해 관객과의 호흡을 강조해 온 코르티스는 이번 투어에서도 현장 중심의 공연을 선보일 계획이다.

코르티스는 8월 1일 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 무대에 오른다. 올해 K팝 보이그룹 가운데 유일하게 출연한다. 날 오후 2시 55분부터 50분간 'T-모바일' 스테이지에서 공연한다. 또한 전날 하우스 오브 블루스 시카고에서 열리는 애프터쇼 무대도 예정돼 있으며, 해당 공연은 일찌감치 전석 매진됐다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com