이홍기 "승기 형이 나 손절할 듯"..결국 무릎까지 꿇었다 ('히든싱어8')

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[스포츠조선 정유나 기자] 이홍기가 '히든싱어'에서 절친 이승기와 우정 '삭제' 위기를 맞는다.

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오늘(2일) 저녁 8시 50분에 방송될 JTBC '히든싱어8'(기획 홍상훈, 연출 신영광) 10회에서는 노래와 연기, 예능까지 전 장르를 올킬한 만능 엔터테이너 이승기와 그의 절친들이 초강력 모창능력자들의 활약으로 인해 대 패닉에 빠진다.

'히든싱어8'의 대미를 장식할 원조 가수 이승기는 10년 동안 이날만을 기다리며 실력을 갈고닦은 모창능력자들과 치열한 대결을 벌인다. 특히 대결이 진행될수록 점점 본인과 더 비슷해지는 모창능력자들의 목소리에 "왜 쉽지, 이 노래가?"라며 진땀을 뺀다고.

설상가상 이승기의 숨소리까지 찾아 낼 수 있다고 자부한 FTISLAND 이홍기는 노래를 들은 후 "승기 형이 손절하는 거 아니냐"며 불안함을 표해 그 난도를 예감케 한다. 급기야 이승기를 보고 돌연 무릎까지 꿇었다고 해 내막이 궁금해진다.

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뿐만 아니라 진짜 이승기를 가려내려는 판정단의 의견도 갈수록 분분해진다. 라운드가 끝날 때마다 컨디션부터 창법까지 온갖 의혹을 제기하는 연예인 판정단을 향해 이승기는 결국 "제가 어떻게 불러야 할까요?"라며 당황해했다는 후문이다.

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그런가 하면 이승기와 모창능력자들의 감성 가득한 '삭제' 무대도 예고돼 기대감을 높인다. '삭제'는 2004년 발매 이후 노래방 인기 차트를 굳건히 지키며 현재까지도 뜨거운 사랑을 받고 있는 곡인 만큼 이승기와 모창능력자들의 무대가 시청자들의 마음을 촉촉하게 적실 예정이다.

'히든싱어' 시즌8 마지막 원조 가수이자 '발라드 황태자'의 진면목을 드러낼 이승기와 모창능력자들의 대결은 오늘(2일) 저녁 8시 50분에 방송될 JTBC '히든싱어8'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com