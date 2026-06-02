유재석→지예은, 더 빡세진 업무에 결국 폭발..'유캠' 중단 위기? ('유재석 캠프')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'가 더욱 다채롭고 꽉 찬 계획표로 2기 캠프를 시작한다.

Advertisement

초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능 '유재석 캠프'가 오늘(2일) 공개되는 6-10회에서 업그레이드된 재미와 감동을 예고했다.

지난 26일화 공개된 1-5회에서는 첫 숙박객 맞이부터 예측 불가한 변수를 맞닥뜨린 '초보 캠프장' 유재석과 직원들의 고군분투가 그려졌다. 넘치는 의욕과 달리 숨돌릴 틈 없이 진행되는 꽉 찬 계획표에 당황한 '팀 유재석'. 대용량 식사준비부터 숙박객들의 로망을 실현한 각종 게임과 캠프파이어, 장기자랑까지, 숙박객들에게 특별한 추억을 선물하기 위해 하루 종일 정신없이 뛰어 다니는 유재석, 이광수, 변우석, 지예은의 고군분투가 유쾌한 웃음을 안겼다.

오늘(2일) 공개되는 6-10회에서는 한층 레벨업된 '유재석 캠프'와 임직원들의 활약이 펼쳐진다. 공개된 사진 속 우왕좌왕하던 '캠프 초보'들의 모습은 온데간데없이 한결 여유를 되찾은 '팀 유재석'의 모습이 포착됐다. 그러나 앞선 예고편 속 또 다른 변수가 궁금증을 더한다. 2기 숙박객들을 맞이하기 위해 호기롭게 나서지만 훨씬 많아진 숙박객, 더 빡세진 업무 강도에 결국 폭발해버리는 임직원들. 캠프 중단(?) 위기를 예감케 하는 유재석의 한탄이 웃음을 자아낸다.

Advertisement

그런 가운데 임직원들의 든든한 지원군이 되어줄 깜짝 일일 알바생들의 등판도 예고돼 기대를 모은다. '민박 시조새'답게 캠프에 완벽 적응한 이효리, 이상순 부부는 빠른 메뉴 선정과 함께 식사 준비에 두 팔 걷고 나서는가 하면, 숙박객들을 위한 모닝 요가 프로그램을 선보인다. 여기에 캠프파이어 도중 이상순의 낭만 가득한 기타 연주 또한 펼쳐질 예정이라고. 과연 다시 고된 노동에 돌입한 유재석과 직원들 그리고 이효리, 이상순의 합류로 더욱 다채로워진 '유재석 캠프'는 어떤 모습일지 궁금해진다.

Advertisement

정효민, 이소민, 황윤서 PD는 "어느정도 익숙해졌다고 자만하는 순간 다시 '멘붕'에 빠지는 상황들이 펼쳐진다. 또한 이효리, 이상순 부부의 합류가 흐름을 바꾸는 중요한 요소로 작용한다"라고 관전 포인트를 꼽으며 기대를 당부했다. 이어 "1기와 2기는 '마라탕의 홍탕과 백탕'처럼 서로 다른 매력을 지녔다. 숙박객들의 더 다양한 사연과 관계성도 드러나 이야기의 밀도가 깊어질 것"이라고 전했다.

jyn2011@sportschosun.com