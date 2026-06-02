'괴물 신인' 앤더블, 데뷔앨범 초동 73만장 돌파…역대 그룹 데뷔 4위

사진제공=YH엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앤더블(AND2BLE)이 데뷔 앨범으로 초동(앨범 발매 후 일주일간 음반 판매) 73만 장을 돌파했다.

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음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 앤더블의 미니 1집 '시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)'는 발매 첫 주(5월 26일~6월 1일) 동안 총 73만1673장의 판매고를 올렸다.

앨범은 발매 직후 한터차트 일간 앨범 차트와 써클차트 일간 리테일 앨범 차트 1위에 올랐다. 또한 발매 3일 만에 누적 판매량 56만 장을 돌파하며 하프 밀리언셀러를 기록했다.

이 같은 성과로 앤더블은 역대 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 상위권에 이름을 올리며 데뷔와 동시에 높은 팬덤 화력을 입증했다.

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해외 반응도 뜨겁다. '시퀀스 01: 큐리어시티'는 공개 직후 전 세계 23개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 톱10에 진입했으며, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 2위를 기록했다. 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직에서는 베스트셀링 앨범 일간 차트 1위, 주간 차트 2위에 올랐다.

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타이틀곡 '큐리어스(Curious)' 역시 글로벌 시장에서 반응을 얻고 있다. 해당 곡은 13개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 기록했으며, 벅스 실시간 차트 1위에도 올랐다. 뮤직비디오는 조회 수 1500만 뷰를 넘어섰다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com