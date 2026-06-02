구혜선, '가격논란' 헤어롤 1만장 팔고 한달만 새 제품 공개..."디자인 등록 마쳤다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 구혜선이 직접 디자인한 신제품을 공개했다.

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구혜선은 2일 자신의 SNS를 통해 "디자인 등록을 마치고 새로운 파우치를 출시했다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 특허청이 발급한 디자인 등록증과 함께 구혜선이 직접 디자인한 파우치가 담겨 있다.

디자인 등록증에 따르면 구혜선은 지난 3월 파우치 디자인을 출원했으며, 지난 4월 디자인 등록을 완료했다. 등록 물품은 '파우치'로 기재돼 있으며 창작자는 구혜선으로 명시돼 있다.

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최근 구혜선은 직접 개발한 휴대용 헤어롤을 출시해 큰 화제를 모았다. 해당 헤어롤은 휴대성과 환경 친화성, 기능성을 개선한 특허받은 제품이다. 다만, 낱개 1만 3000원, 2개 세트 2만 5000원이라는 높은 가격이 공개되면서 일각에서는 가격 논란이 불거지기도 했다.

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이에 구혜선은 "비싸다는 얘기가 좀 있었다"면서 "가공 자체가 기존 롤하고 전혀 다르다"라고 설명하며 제품에 대한 자신감을 드러냈다.

이후 지난 4월 구혜선은 "해당 헤어롤이 1만 장을 돌파했다"라며 높은 화제성을 입증했다.

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한편, 구혜선은 2002년 광고 모델로 데뷔한 이후 MBC 시트콤 '논스톱5'를 통해 본격적으로 얼굴을 알렸다. 이후 드라마 '서동요', '열아홉 순정', '최강칠우', '꽃보다 남자' 등을 통해 큰 사랑을 받으며 대중적인 인기를 쌓아왔다.

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또한 2011년 성균관대학교 영상학과에 입학한 데 이어 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원에서 과학저널리즘을 전공해 공학석사 학위를 취득하며 연기뿐 아니라 학문 분야에서도 꾸준히 스펙트럼을 넓혀왔다.

anjee85@sportschosun.com