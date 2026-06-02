"사람 잘못 뽑으면 작살" 박명수, 정치색 논란에 "확대해석 자제" 당부

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박명수가 선거 투표 독려 발언을 둘러싼 정치적 오해와 논란에 대해 명확하게 선을 그으며 확대해석 자제를 당부했다.

Advertisement

2일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서는 김태진과 함께하는 '모발모발 퀴즈쇼' 코너가 진행됐다.

이날 오프닝에서 박명수는 다가오는 선거를 언급하며 "내일 지방선거 투표하셔야죠, 소중한 한 표 잊지 마시고 투표하시길 바란다"라고 청취자들에게 투표 참여를 독려했다.

그러나 지난달 29일 사전투표 첫날 방송에서 박명수가 "사람 하나 잘못 뽑으면 어떤 꼴 났는지 아시잖아요. 작살납니다. 그러니까 우리나라가 더 지금 잘 살 수 있도록 정말 똑 부러진 분 뽑아주시길 바랍니다"라고 발언한 것을 두고, 일부 청취자들과 누리꾼들 사이에서 특정 정치적 의도나 성향을 드러낸 것이 아니냐는 추측이 일며 정치색 논란으로 번졌다.

Advertisement

이에 대해 박명수는 방송을 통해 즉각 해명하며 진화에 나섰다. 박명수는 "투표를 부탁드린다고 얘기드렸는데 오해들이 또 있는 거 같다. 그런 거 전혀 없다"고 단호하게 오해를 일축했다.

Advertisement

이어 "국민으로서, 내 지역과 우리를 위해서 일할 일꾼을 뽑자는 의미로 말씀드렸다"며 특정 정치적 의도가 없음을 거듭 강조했다.

또한 박명수는 "전혀 그런 거에 관련 없고 앞으로도 하고 싶은 얘기는 꼭 할 거다. 내일 반강제적으로 투표하시길 바란다"며, "나를 위해 일할 사람을 뽑아야죠. 그거 외에는 전혀 관련이 없다. 앞으로도 그런 얘기를 꼭 할 것"이라고 덧붙이며 소신 있는 투표 독려 행보를 이어가겠다는 의지를 피력했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com