‘인간 바비’ 한채영, 무슨 일···달라진 라이브 모습에 걱정 쏟아졌다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한채영의 최근 라이브 방송 모습이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

Advertisement

최근 한채영은 틱톡 라이브 방송을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다. 이후 각종 온라인 커뮤니티에는 한채영의 방송 장면을 캡처한 게시물이 확산되며 관심을 모았다.

공개된 영상 속 한채영은 집에서 이어폰을 착용한 채 라이브 방송을 진행했다. 특히 눈매를 강조한 짙은 아이 메이크업과 한층 갸름해진 얼굴선이 눈길을 끌었다.

한채영은 팬들의 댓글을 직접 읽으며 대화를 나누고 다른 크리에이터들과 라이브 매치를 진행하는 등 활발한 모습을 보였다.

Advertisement

다만 일부 누리꾼들은 과거 방송 때보다 달라진 분위기에 주목했다. 온라인에서는 "얼굴이 피곤해 보인다", "눈빛이 예전과 조금 달라 보인다", "화장이 진해진 것 같다", "필터 영향 아니냐", "클레오파트라 느낌이 난다" 등의 반응이 이어졌다.

Advertisement

반면 "여전히 인형 같다", "45세라는 게 믿기지 않는다", "화장 스타일만 달라진 것 같다"는 의견도 나왔다.

한편 1980년생인 한채영은 2007년 4세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com