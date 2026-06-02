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황정음, 5억 슈퍼카 자랑하더니..자숙 후 대중교통 애용 "매일 버스 타"

황정음, 5억 슈퍼카 자랑하더니..자숙 후 대중교통 애용 "매일 버스 타"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정음이 43억 횡령 논란 후 달라진 일상을 공개했다.

2일 황정음의 유튜브 채널 '황정음'에는 '운동(당)하러 가는 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

황정음은 운동을 하러 간다면서 버스에 몸을 실었다. 그는 "버스 타는 게 재밌고 아이들도 버스 타는 걸 좋아해서 버스를 많이 타고 다닌다. 버스를 매일 혼자 타고 다니는데 아무도 못 알아본다"라고 말했다.

황정음은 지난해 SBS플러스·E채널 예능 '솔로라서'를 통해 5억원 대 슈퍼카를 끌고 다니는 모습을 공개한 바. 횡령 논란 후에는 대중교통을 이용하는 소탈한 모습을 공개해 더욱 눈길을 끌었다.

황정음, 5억 슈퍼카 자랑하더니..자숙 후 대중교통 애용 "매일 버스 타"
황정음, 5억 슈퍼카 자랑하더니..자숙 후 대중교통 애용 "매일 버스 타"

황정음은 아파트에서 열린 장터에 들러 청양 고추도 샀다. 상인은 황정음에게 "더 예뻐졌네?"라고 말했고 황정음은 "오늘은 화장했다. 화장하고 여기 온 적이 한 번도 없다"라며 웃었다.

이후 운동을 위해 센터를 찾은 황정음. 트레이너는 오랜만에 꾸미고 온 황정음을 보고 "살이 하나도 안 쪘다. 항상 트레이닝복을 입고 오시는데 이렇게 보니 연예인 같다"라고 놀랐다.

황정음, 5억 슈퍼카 자랑하더니..자숙 후 대중교통 애용 "매일 버스 타"

황정음은 스트레칭을 하며 "저는 여기를 그 이슈가 생긴 후부터 다녔다. 뭔가를 해야 했다. 안 그러면 죽을 것 같았다. 사람들이 절 안 찾아준다고 시간을 낭비할 수는 없었다"라며 지난해 횡령 논란을 언급했다.

한편 황정음은 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼, 이듬해 첫째 아들을 출산했지만 2020년 이혼조정신청서를 제출했다. 이후 재결합해 2022년 둘째 아들을 출산했지만 끝내 이혼했다.

지난해 횡령 논란이 불거져 활동을 중단하기도. 그는 자신이 지분 100%를 보유한 기획사 자금 43억여 원을 가지급금 명목으로 인출한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이후 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았으며 피해액을 전액 변제했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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