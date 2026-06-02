KBS "월드컵 지상파 단독 중계, 공영방송 책임감 느낀다"

2일 KBS아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회. 전현무 캐스터, 이영표 해설위원, 남현종 캐스터가 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.02/

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[스포츠조선 정빛 기자] KBS 측이 짧은 준비에도 월드컵 중계에 강한 자신감을 드러냈다.

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송재혁 KBS 스포츠단장은 2일 서울 영등포 KBS 아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회에서 "중계권 지상파 단독으로 확보한 것에 공영방송의 책임감 느낀다"라고 했다.

이번 북중미 월드컵은 오는 6월 11일(현지시각) 개막해 7월 19일까지 미국, 캐나다, 멕시코에서 열린다. KBS는 대한민국 대표팀 전 경기와 주요 빅매치를 포함해 총 104경기 중 91경기를 KBS2를 통해 생중계한다.

송재혁 KBS 스포츠단장은 "전 세계의 축제다. 선수의 열정과 각국의 응원이 있다. 그걸 그대로 담기 위해, 저희가 중계권을 지상파 단독으로 확보했다. 그래서 더 책임감을 느끼고 있다. 중계권료가 치솟고 있지만, 저희는 수신료를 받는 만큼 공영방송의 책임을 다해야 한다는 의무감이 있다"고 했다.

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이어 "4월 중순에야 최종 중계권을 계약해서 준비 기간이 짧았다. 그러나 저희가 경험이 많다. 특히 저희가 AI 활용한 경기 예측, 다국어 번역, 데이터베이스 등을 준비했다. 무엇보다 사람이 최고라 생각한다. 최고의 인력으로 가장 뜨거운 월드컵을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

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KBS는 '대한민국을 하나로! 월드컵은 KBS'를 슬로건으로 내걸고 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계에 나선다. 무엇보다 '족집게 해설' 이영표와 '국민 MC' 전현무를 앞세워 시청자를 공략한다.

대한민국은 체코(6월 12일), 멕시코(6월 19일), 남아프리카공화국(6월 25일)과 조별리그를 치른다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com