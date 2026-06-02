전현무 "KBS 연예대상 2년 연속 수상? 월드컵에 달렸다"

2일 KBS아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회. 전현무 캐스터가 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.02/

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[스포츠조선 정빛 기자] 전현무가 KBS 연예대상 2년 연속 수상을 바랐다.

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전현무는 2일 서울 영등포 KBS 아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회에서 "KBS 연예대상 2년 연속 수상하려면 월드컵이 잘 돼야 한다"라고 했다.

이번 북중미 월드컵은 오는 6월 11일(현지시각) 개막해 7월 19일까지 미국, 캐나다, 멕시코에서 열린다. KBS는 대한민국 대표팀 전 경기와 주요 빅매치를 포함해 총 104경기 중 91경기를 KBS2를 통해 생중계한다.

KBS는 '대한민국을 하나로! 월드컵은 KBS'를 슬로건으로 내걸고 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계에 나선다. 무엇보다 '족집게 해설' 이영표와 '국민 MC' 전현무를 앞세워 시청자를 공략한다.

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해설위원진에는 이영표를 중심으로 박주영, 김신욱, 조원희, 박찬하, 정우원 등이 출격한다. 특히 국가대표 출신 공격수 박주영이 처음으로 월드컵 해설위원에 도전해 눈길을 끈다.

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캐스터진 역시 화려하다. 남현종 아나운서가 대한민국 대표팀 조별리그 3경기를 전담하며, 전현무는 특유의 친근한 입담과 스포츠 중계 경험을 바탕으로 '국민 응원단장' 역할을 맡는다. 남현종, 이재후, 이영호, 김종현, 김진웅 등 KBS 간판 캐스터들도 월드컵 현장을 책임진다.

특히 전현무는 KBS를 떠난 지 오랜 시간이 흘렀지만, 활발히 활동하면서 지난해 '연예대상'을 수상한 데 이어, 월드컵이라는 가장 큰 무대에서 다시 친정 KBS와 함께하게 됐다.

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전현무는 "캐스터로는 신입이다. 무거운 중책을 맡게 됐다"라며 "예능할 때와 다른 긴장감과 부담감 속에 하루하루를 보내고 있다. 다행히 저희 조합에 대해 우려보다는 기대를 해주시는 것 같아서 힘을 얻고 준비 중이다. 축제의 현장으로 만들기 위해 노력하고 있다. 부족함은 기우와 기세로 채울 예정"이라고 각오를 다졌다.

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KBS로부터 캐스터 제안을 받았을 때를 떠올리기도 했다. 전현무는 "제 자리가 아니라고 생각했다. 2014녀도부터 제안이 있었다. 그런데 제 자리가 아니라고 해서 고사를 했다. KBS 입사 20년이기도 하고, 분위기가 여느 때와 다른 것 가더라. 조금이라도 도움이 될 수 있을까 싶어서 12년 만에 수락하게 됐다"고 했다.

이어 "그때와 달라진 거라면 마음가짐이다. 2002년도 이영표 위원이 뛰셨을 때 그 분위기를 요즘분들은 못 느끼는 것 같아서, 약간은 광대처럼 간다. 얼마나 도움이 될지는 모르겠지만 축제 분위기를 끌어 올리기 위해 간다"고 힘주어 말했다.

지난해 친정 KBS 연예대상을 받은 만큼, 올해 월드컵 중계로 2년 연속 대상 수상을 할 수 있다는 관측도 나온다. 전현무는 "작년에 KBS 연예대상을 받아서, 2년 연속 수상을 기대하지 않는 바는 아니다. 늘 기대한다. 연예대상 수상여부는 월드컵 중계와 직결된다. 이걸 망하면 딴 걸 못 하면 안 주실 거다. 홍명보 감독과 같은 마음이다. 제가 실수해도 팀이 올라가면 용서해주실 것 같다. 성적이 안 좋으면, 제 사소한 말실수까지도 지탄 상대가 된다"며 솔직하게 답했다.

대한민국은 체코(6월 12일), 멕시코(6월 19일), 남아프리카공화국(6월 25일)과 조별리그를 치른다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com