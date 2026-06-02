전현무 "JTBC와 월드컵 중계 맞싸움, 차별점은 나…근데 '톡파원25시'도 간다"

2일 KBS아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회. 전현무 캐스터가 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.02/

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[스포츠조선 정빛 기자] 전현무가 JTBC 중계와 맞싸우는 것에 강한 자신감을 드러냈다.

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전현무는 2일 서울 영등포 KBS 아트홀에서 열린 'KBS 2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회에서 "JTBC와 맞싸움에서 차별점은 나"라며 "그런데 '톡파원25시'로 월드컵가는 것은 1회 예능"이라고 했다.

이번 북중미 월드컵은 오는 6월 11일(현지시각) 개막해 7월 19일까지 미국, 캐나다, 멕시코에서 열린다. KBS는 대한민국 대표팀 전 경기와 주요 빅매치를 포함해 총 104경기 중 91경기를 KBS2를 통해 생중계한다.

KBS는 '대한민국을 하나로! 월드컵은 KBS'를 슬로건으로 내걸고 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계에 나선다. 무엇보다 '족집게 해설' 이영표와 '국민 MC' 전현무를 앞세워 시청자를 공략한다.

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해설위원진에는 이영표를 중심으로 박주영, 김신욱, 조원희, 박찬하, 정우원 등이 출격한다. 특히 국가대표 출신 공격수 박주영이 처음으로 월드컵 해설위원에 도전해 눈길을 끈다.

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캐스터진 역시 화려하다. 남현종 아나운서가 대한민국 대표팀 조별리그 3경기를 전담하며, 전현무는 특유의 친근한 입담과 스포츠 중계 경험을 바탕으로 '국민 응원단장' 역할을 맡는다. 남현종, 이재후, 이영호, 김종현, 김진웅 등 KBS 간판 캐스터들도 월드컵 현장을 책임진다.

배성재 캐스터와 박지성 해설위원을 중심으로 나서는 JTBC와 중계로 맞싸운다는 점도 관심사다.

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전현무는 "제가 없다면 '축잘알'의 교과서 같은 중계의 맞대결일 것이다. 유일한 차별화가 있다면 전현무가 꼈다는 거다. 무식하면 이렇게 용감할 수 있다는 걸 몸소 체감하고 있다. 축구를 모르는 사람이 할 수 있는 질문을 제가 한다. 축구를 모르는 사람이 더 많이 보는 게 월드컵이라 생각한다. 그 사람들을 대변하는 역할이다. 그런 면에서 상대적으로 우위에 있는 것 같다"고 자신했다.

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전현무는 공교롭게도 중계 싸움을 하게 된 JTBC에서 '톡파원 25시'로 월드컵 현장을 찾는다. 이와 관련한 질문이 나오자 전현무는 "매우 복잡하게 됐다. 월드컵을 두 개 회사가 중계하는데, 제가 두 쪽 회사에서 간다"고 입을 뗐다.

이어 "KBS가 중계권을 사게 되는 과정이 급박했고, 저도 갑작스럽게 결정이 됐다. 그 당시에는 JTBC 단독 중?舅 줄 알고 제가 진행하는 '톡파원 25시'에서 응원하러 가는 게 결정됐다. 그 뒤에 KBS 협상이 이뤄졌다. JTBC는 1회성 예능으로 가고, 나머지는 KBS 캐스터로 간다"고 부연했다.

그러자 이영표는 "이런 점에서 신선하다. 담을 허물어주는 역할을 했다. 상당히 벽이 많이 깨지고 있다"고 거들었다.

대한민국은 체코(6월 12일), 멕시코(6월 19일), 남아프리카공화국(6월 25일)과 조별리그를 치른다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com