지창욱, 국세청 특별 세무조사 받았다···수십억 원대 세금 추징설

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 지창욱이 국세청의 특별 세무조사를 받고 수십억 원대 세금을 추징당한 것으로 알려졌다.

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2일 매체 필드뉴스는 서울지방국세청 조사2국이 지난 3월 지창욱을 상대로 비정기 세무조사를 실시했다고 보도했다.

보도에 따르면 국세청은 세금 신고 및 비용 처리 과정 등을 들여다보는 과정에서 일부 문제 소지를 확인했고 이에 따라 수십억 원 규모의 세금을 추징한 것으로 전해졌다. 다만 정확한 추징 금액은 공개되지 않았다.

현재까지 지창욱 측은 관련 보도에 대해 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.

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이번 조사는 정기 세무조사가 아닌 특별 세무조사로 알려져 더욱 관심을 모으고 있다.

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최근 연예계에서는 배우 이민기 역시 세무조사 후 추징금을 납부한 사실이 알려진 바 있다. 당시 이민기 소속사는 "법인 운영 과정에서 비용 처리 기준에 대한 세법 해석 차이에서 비롯된 사안"이라며 "고의적인 소득 누락이나 탈세는 없었다"고 설명했다. 또 "추징금은 관련 절차에 따라 모두 납부했다"고 밝혔다.

한편 지창욱은 최근 연상호 감독의 영화 '군체'를 통해 관객들과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com