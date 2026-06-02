'박시은♥' 진태현, 갑상선암 수술 1년 근황.."문제 없지만 재발 가능성 有" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 진태현이 갑상선암 수술 후 1년만에 다시 병원을 찾았다.

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2일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 진태현, 박시은 부부의 결혼 12년 차 근황이 공개됐다.

지난해 갑상선암 투병을 했던 진태현은 박시은과 다시 암 센터를 찾았다. 진태현은 "종양이 크지는 않았는데 너무 악성이었고 위치도 좋지 않았다. 그래서 빨리 수술을 했다. 처음 하루, 이틀은 '왜 내가 암에 걸렸나' 이런 생각이 들었다. 술, 담배도 안 하고 운동도 했기에 암에 걸렸다는 사실이 되게 놀라웠다"라며 당시 심경을 전했다.

이어 "갑상선을 반 절제한 후, 남은 갑상선이 제 기능을 하고 있다. 하지만 재발 가능성이 있다"라며 1년 만에 병원을 찾은 이유를 설명했다.

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검사 결과 아무런 문제가 없었지만 담당의는 재발 확률이 있다고 설명했다. 잔존한 암이 추후 발견되거나, 왼쪽 갑상선에 암이 생길 가능성이 있으니 지속적으로 추적 관찰하라고 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com