박미선, 유방암 전이 고백 "수술만 하면 될 줄 알았는데…항암치료만 16번" ('귀한 가족')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남의집 귀한 가족' 박미선이 유방암 투병 심경을 털어놨다.

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2일 방송된 MBN 예능프로그램 '남의 집 귀한 가족'에서는 34년차 부부 박미선과 이봉원의 일상이 그려졌다.

현재 일산, 천안에서 따로 거주 중인 두 사람. 천안에서 가게를 운영하는 이봉원은 박미선과 주말부부로 8년째 지내고 있었다.

지난 2024년 12월 박미선은 유방암 초기 진단을 받고 방송 활동을 중단했다. 박미선은 "건강검진을 통해서 발견이 됐다. 방송 녹화 중에 병원에서 전화를 받았다. 정확하게는 얘기 안 해주는데 느낌이 이상한 건 알지 않냐. 녹화에 집중이 안 되더라"라며 "병원에 가서 확인을 하고 제가 한 첫 마디가 '그럼 저 이제 어떻게 해야 하죠? 방송 스케줄이 밀려있는데'였다. 방송을 먼저 걱정했다"고 털어놨다.

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박미선은 "수술하고 방사선 치료만 하면 될 줄 알았는데 열어보니까 림프절에 전이가 돼서 항암과 방사선 치료를 했다. 그때는 거의 일주일 죽었다가 일주일 살아나면 또 했다. 항암을 16번 했다. 못한다. 살려고 하는 치료인데 죽겠다 싶다. 해야 하니까 하는 거고 버텨야 하니까 버티는 거지 다시 하라 하면 못할 거 같다"고 힘들었던 치료를 돌아봤다.

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이봉원은 "당사자보다 힘든 건 아무도 없다. 아시는 분은 아시겠지만 되게 아프다. 머리카락도 빠지고 되게 아프니까 짜증도 생길 수밖에 없는데 열심히 치료하려고 하더라. 긍정적인 마인드로 치료를 받아서 많이 좋아졌다"고 밝혔다.

현재 상태에 대해 박미선은 "치료는 완전히 끝났고 약은 계속 먹고 있고 주기적으로 검사한다. 예전이랑 완전히 똑같다고 할 순 없고 체력이 50~60% 돌아온 상태다. 잘 관리하고 있다"고 밝혔다.

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이봉원에게 문자로 암 진단 사실을 알렸지만 답장을 받진 못했다고. 이봉원은 문자를 받은 심경에 대해 "당혹스러웠다. 전조증상도 없었는데. 다른 검사 받으러 갔다가 발견한 거라 그나마 빨리 발견해서 천만다행이었다"며 "그리고 든 생각은 내가 케어 해야겠다는 거였다. 병원을 내가 무조건 같이 가줘야겠다 싶어서 2주에 한번씩 같이 갔다. 딸내미가 고생을 많이했다"고 밝혔다. .

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박미선은 "우리 딸은 특히 본인이 정신을 차려야 엄마를 케어할 수 있다는 생각에 정신을 차리고 병에 대해 엄청 조사를 많이 했더라. 저는 손 놓고 있었다"고 딸에게 고마운 마음을 전했다.

wjlee@sportschosun.com