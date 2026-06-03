'47세 최고령 산모' 한다감, 독한 몸 관리..."음식 씹고 뱉기까지" 경악 (슈돌)

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[스포츠조선 김수현기자] '연예계 최고령 산모' 한다감이 47세에 임신을 할 수 있었던 비결을 공개했다.

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3일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 '찰떡같이 찾아온 축복'편으로 MC 김종민과 랄랄, 한다감이

'연예계 최고령 산모' 한다감은 "20주차 산모, 찰떡이 엄마"라며 자신을 소개했다.

시험관 시술 한 번에 성공했다는 한다감은 '관리 비결'에 대해 "다 공개하겠다"라고 선언했다.

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한다감은 "44세 때 아이를 갖고 싶다 생각했고 2년 동안 임신을 위해 몸을 관리했다. 46세 막바지에 시험관을 시도해서 1차 시도에 바로 임신에 성공했다"라 고백했다.

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의사는 한다감의 자궁 상태라면 셋째까지도 가능하다고 해 모두를 놀라게 했다.

한다감은 "제가 결혼하기 전 30대에 난자를 얼려두고 46세 때 병원에 갔는데 '굳이 예전 거 안 써도 된다'고 하더라. 46세에 채취한 난자로 이번 임신에 성공한 거다"라 고백했다.

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'47세 희망의 아이콘'이 된 한다감은 식단부터 남달랐다. 그는 임신 비결 식단인 용과와 요거트, 블루베리, 올리브오일, 아사이베리, 삶은 청란 2알로 식사를 했다. )

철저하게 관리했다는 한다감은 "식단 관리는 자신과의 싸움이다. 저도 먹고 싶은 게 많다"면 "저는 한 입만 씹고 뱉는 것까지 해봤다"라 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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피부와 컨디션이 확 좋아진다 반신욕에 이어 뜸도 추천했다. 거기에 '법화경 사경'이라는 불경을 옮겨 적는 수행도 하며 마음을 다스렸다.

한다감은 임산부 필수 영양소인 단백질을 먹기 위해 소고기 한 덩이로 점심을 해결했다. 임신 초기에는 양껏 먹었던 한다감은 "많이 먹는 게 좋은 거 같지 않다. 적당히 먹어야 한다"라고 했다.

shyun@sportschosun.com