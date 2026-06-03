32기 영철, 아내와 사별 "육종암 투병 1년 만에 떠나..홀로 아이들 키워" ('나솔')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 32기 영철이 아내와 사별한 아픔을 고백하며 눈물을 보였다.

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3일 방송된 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 다섯 번째 '돌싱 특집'의 32기 출연자들이 공개됐다.

이날 32기 영철은 다부진 체격과 남다른 포스를 풍기며 등장했다. 이를 본 이이경은 "강력반 느낌"이라며 감탄했고, 데프콘 역시 "100% 형사"라고 확신했다.

여동생의 권유로 출연을 결심했다는 영철은 "출연할 마음이 없었는데 동생이 많이 설득해 줘서 용기를 냈다"고 밝혔다.

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영철은 초등학교 동창이었던 아내와 성인이 된 뒤 우연히 재회해 결혼에 골인했다고 전했다. 그는 "와이프가 프러포즈해 줬다. 날 너무 좋아해 주고 맨날 왕자라고 불렀다"고 회상했다.

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이어 "(결혼 생활 동안) 설거지도 한 번 안 해봤다. 부끄럽지만, 하고 싶었는데 못 하게 했다"며 "이런 말이 다 조심스럽다. 사별이라 장인, 장모님 마음이 아프실까 봐 스스로 아직 마음에 많이 걸린다"고 털어놨다.

영철의 아내는 결혼 9년 차에 육종암이 발병, 수술 후 병세가 악화해 1년 만에 세상을 떠났다고. 사별 후 두 자녀만 바라보며 8년 동안 연애도 하지 않았다는 영철은 "친구를 만나서 노는 것도 왠지 나만 좋은 걸 하는 거 같았다"며 울먹였다.

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영철은 "현재 딸은 고3, 아들은 중2"라며 "애들이 잘못 클까 봐 걱정 많이 했는데 밝게 잘 커 줬다"고 말했다. 또 "('나는솔로') 출연할 때도 아이들이 편지와 문자를 진짜 멋있게 써줬다"고 자랑했다. 이어 공개된 편지에는 아버지의 행복을 진심으로 응원하는 두 자녀의 마음이 담겨 있어 뭉클함을 안겼다.

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재혼 가정에서 성장했다고 밝힌 영철은 "그때 당시에 죄인 같고 창피했다. 그런데 어머니가 속상하실까 봐 이런 이야기는 한 번도 안 했다"고 털어놨다. 그러면서 "그 마음을 우리 아들과 딸이 또 느낄까 봐 걱정"이라며 눈물을 흘렸다.