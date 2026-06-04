몬스타엑스, '믿듣퍼' 또 해냈다…美 빌보드 라디오 메인차트 4주 연속 차트인

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] '믿듣퍼' 몬스타엑스가 또 한번 글로벌 기록을 추가했다.

Advertisement

미국 음악 전문 매체 빌보드 6일자 차트에 따르면 지난 4월 발매된 몬스타엑스의 미국 정규 3집 '언폴드' 타이틀곡 '힐'이 라디오 메인 차트인 '팝 에어플레이' 36위에 올랐다.

'팝 에어플레이'는 미국 내 40개 주요 라디오 방송국의 방송 횟수와 청취율 데이터를 기반으로 집계되는 차트다. 미국 라디오 시장에서 가장 많은 사랑을 받는 음악을 보여주는 지표로 삼는다. 몬스타엑스는 4주 연속 해당 차트에 랭크되며 현지에서의 높은 인지도와 영향력을 다시 한번 입증했다.

몬스타엑스는 K팝 그룹 최초로 미국에서 정규 앨범 세 장을 발매한데 이어 이 앨범들을 모두 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 올리는 쾌거를 거뒀다. 또 '톱 앨범 세일즈' 2위, '인디펜던트 앨범' 9위, '빌보드 아티스트 100' 37위에 이름을 올렸다. 또 미국 폭스11 아침 뉴스 및 엔터테인먼트 프로그램 '굿데이'에 이어 K팝 아티스트 최초 출연 기록을 세운 '켈리 클락슨쇼'에도 6년만에 다시 출연해 화제를 모았다.

Advertisement

이에 빌보드, MTV, 포브스, 액세스 할리우드, WWD 등 주요 매체는 '언폴드'와 몬스타엑스의 음악적 행보를 집중 조명하기도 했다.

Advertisement

몬스타엑스는 4일(현지시각) 멕시코 멕시코시티를 시작으로 남미투어에 돌입한다. 이들은 6월 남미 팬들과 만난 뒤 10월 북미 지역에서 다시 한번 글로벌 행보를 이어간다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com