'53세 미혼' 박혜경, MZ 자녀 둔 돌싱이 이상형.."초혼은 불편, 갔다온 사람이 나아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 박혜경이 결혼관에 대해 밝혔다.

Advertisement

4일 '이지연입니다만' 유튜브 채널에는 '박혜경 이젠 결혼할 수 있어 | 52세 거침없는 연애토크 | 물어보살 후속편'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

박혜경은 연애 이야기가 나오자, "내 나이 앞자리가 5"라며 "내 입장에선 돌싱을 좋아하는 게 당연하다. 싱글을 원하는 게 이상한 것"이라고 말했다.

이어 "사연이 있어 헤어졌겠지만 인간적으로 갔다 온 남자가 낫다. 가정도 꾸려보고 아이를 낳아보고 애 낳았을 때 감정도 느껴봤을 거 아닌가. 50~60살까지 괜찮다"라고 덧붙였다. 싱글은 불편하다는 그는 그 이유에 대해 "우리 나이대 부모님은 연세가 있으실 텐데, 그 시대 부모님은 여자에게 기대하는 바가 많다. 난 그런 것보다 당사자들이 좋은지가 중요한 것 같다"라고 밝혔다.

Advertisement

또 박혜경은 "난 우리나라에서 생각하는 결혼 방식과 다른 생각을 가지고 있다"라며 "아이 있는 사람도 좋다. 아장아장 걷는 아기면 못 키우겠지만 보통 내 나이쯤 자녀는 애가 컸을 거 아닌가. MZ 자녀가 있어도 괜찮다는 거다. 내 콘서트에 오면 너무 멋있을 것 같다"라며 자녀가 있는 돌싱에 대해서도 긍정적인 생각을 드러냈다.

Advertisement

한편 박혜경은 1974년 생으로 올해 나이 53세다. 1997년 데뷔했으며 '고백', '주문을 걸어', '너에게 주고 싶은 세 가지' 등 히트곡으로 사랑받았다.

joyjoy90@sportschosun.com