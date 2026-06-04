"변우석님이 날 알고 계셨다니"...역도 박혜정, 설렘 폭발 '성덕' 인증샷

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[스포츠조선 이지현 기자] 한국 여자 역도 간판 박혜정 선수가 배우 변우석을 향한 팬심을 드러냈다.

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박혜정은 4일 자신의 SNS에 "살앙해요"라는 글과 함께 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 촬영 비하인드 사진과 영상을 공개했다.

공개된 사진 가운데 가장 눈길을 끈 것은 변우석과의 인증샷이었다. 박혜정은 변우석과 나란히 서서 브이 포즈를 취하며 환한 미소를 지었다. 특히 사진 위에는 "변우석님께서 나를 알고 계셨다는 게 너무 좋았다"는 문구를 남겨 '성덕'(성공한 덕후)이 된 기쁨을 숨기지 않았다.

또 다른 사진에는 변우석의 사인이 담긴 카드가 담겼다. 카드에는 "변우석이 인정하는 귀염강쥐"라는 문구가 적혀 있어 웃음을 자아냈다. 박혜정은 해당 선물을 자랑하듯 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

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박혜정은 최근 공개된 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 2기 숙박객으로 출연해 화제를 모았다. 방송에서 그는 국가대표 역도 선수다운 반전 매력과 친근한 성격으로 시청자들의 사랑을 받았다.

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특히 변우석을 향한 팬심을 솔직하게 드러내며 관심을 모았다. 실제로 촬영 현장에서 변우석과 만나 인증사진을 남겼고, 자신을 알아봐 준 것에 대해 감격스러운 마음을 표현해 훈훈함을 더했다.

이와 함께 공개된 영상에는 유재석, 이효리와 함께 릴스 촬영에 나선 모습도 담겼다. 세 사람은 음악에 맞춰 안무를 맞추며 유쾌한 케미를 선보였다. 과거 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 인연을 맺었던 유재석은 캠프에서 박혜정을 보자마자 "혜정이 아니야? 너 여기 왜?"라며 반가움을 감추지 못하기도 했다.

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한편 팬들은 "진짜 성덕이다", "변우석도 박혜정을 알고 있었다니 신기하다", "두 사람 조합 너무 보기 좋다", "박혜정 선수 표정에서 행복함이 느껴진다" 등의 반응을 보이고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com