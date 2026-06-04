박명수, 축의금 10만원한 후배에 서운 "난 30만원 냈는데"(라디오쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 박명수가 축의금과 관련된 서운한 기억을 털어놓으며 솔직한 입담을 뽐냈다.

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4일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 모델 이현이와 코요태 빽가가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서는 '시간이 지나도 절대 잊을 수 없는 섭섭한 사연'을 주제로 청취자들의 경험담이 소개됐다.

한 청취자는 "회사 후배의 아기가 돌잔치를 해서 아끼는 후배인 만큼 45만 원 상당의 돌반지를 선물했다"며 "그런데 제가 이사 후 집들이를 했을 때 후배는 각티슈 세 개를 들고 왔다"고 토로했다.

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사연을 들은 박명수는 곧바로 "이건 말이 안 된다. 예의가 없다"며 "각티슈 세 개는 너무한 것 아니냐"고 공감했다.

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반면 이현이와 빽가는 "돌잔치와 집들이는 성격이 조금 다르다고 생각하는 분들도 있을 것 같다"며 "선배의 아이가 돌잔치를 하면 그때 비슷한 방식으로 보답하려고 생각했을 수도 있다"고 조심스럽게 다른 의견을 내놨다.

이에 박명수는 "그게 중요한 게 아니다"라며 자신의 경험담을 꺼냈다.

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그는 "제가 아는 후배 결혼식에 축의금으로 30만 원을 냈다. 그런데 나중에 제가 결혼할 때는 10만 원을 냈더라"며 "나랑 나이도 비슷한데 그건 예의가 아니라고 생각했다. 아직도 기억에 남는다"고 솔직하게 털어놔 공감을 이끌었다.

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한편, 박명수는 2008년 의사 한수민과 결혼해 슬하에 딸 민서 양을 두고 있다.