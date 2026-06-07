린, 낮술 후 남은 막걸리 가방에 '쏙'…신동엽 "술 엄청 잘 먹는 '여자 성시경'"(미우새)

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 린이 남다른 맛집 지도 스케일과 함께 연예계 숨은 주당의 면모를 드러내며 '여자 성시경'에 등극했다.

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7일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이혼 후 일산 새집에서 홀로서기를 시작한 린의 반전 가득한 싱글 라이프 후반전이 전파를 탔다.

이날 화장실 바닥에서 간식을 먹고 독서, 뜨개질을 하며 무려 1시간을 보낸 린이 드디어 밖으로 나오자, 모니터로 지켜보던 MC 서장훈은 "드디어 나왔다"며 제 일처럼 기뻐해 시작부터 웃음을 자아냈다.

거실로 나온 린은 가수 설운도가 작사·작곡한 노래 '아이좋아'를 간드러지는 목소리로 연습한 뒤 설운도에게 곧바로 영상통화를 걸었다.

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설운도는 "노래를 너무 잘하는데 연습할 필요가 있냐"며 극찬을 아끼지 않으면서도, "아픔도 있었어서 음악을 가슴으로 부르는 것 같아 좋다. 근데 오버하는 것만 고치면 된다"고 뼈 있는 조언과 위로를 건네 린을 미소 짓게 했다.

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통화를 마친 린은 남다른 맛집 마니아의 정체를 드러냈다. 지도 앱에 저장해 둔 맛집 리스트 중 제주도에만 가본 곳이 300곳이 넘는 스케일로 스튜디오를 놀라게 한 것.

비 내리는 오후 린이 선택한 단골 메뉴는 평소 자주 찾는 '소 등골'과 '한우곱창전골'이었다. 식당 이모님과 포옹을 나누며 단골 인증을 한 린은 AI와 다정하게 소통하며 "혼자여도 행복하다"고 털어놓으며 음식을 즐겼다.

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안주가 훌륭하자 린은 막걸리에 이어 하이볼까지 거침없이 주문했다.

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이 모습을 본 MC 신동엽은 스튜디오에 앉은 린의 어머니를 향해 "어머니에게 어떻게 얘기를 해야 할지 모르겠지만, 린은 '여자 성시경' 정도로 술을 잘 먹는다. 술도 잘 먹고 흐트러짐이 없다"고 증언해 눈길을 끌었다.

'여자 성시경'다운 면모는 식사 후에도 이어졌다.

식사를 마친 린이 다시 로드뷰까지 보며 다음 맛집을 검색하던 중, 테이블에 남은 막걸리 병을 조용히 가방에 챙기는 알뜰하고도 지독한(?) 애주가 모먼트를 보여 웃음바다를 만든 것.

이후 성수동의 유명 빵집을 찾아 줄을 서 있던 린은 자신을 알아보는 팬들을 향해 "못 알아봐 줬으면 서운할 뻔했다"고 특유의 너스레를 떨며 이혼 후 한층 더 단단하고 유쾌해진 일상을 마무리했다.

narusi@sportschosun.com