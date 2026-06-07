도지원, 평생 '엄마 품' 지킨 캥거루족 라이프…"친언니도 미혼"(미우새)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 도지원이 평생 독립해본 적 없는 '캥거루족' 근황을 공개했다.

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7일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 도지원이 스페셜 MC로 출연해 반전 매력을 발산했다.

이날 도지원은 국립발레단 출신임을 밝히며 "발레리나 강수진과 동기다. 학교 다닐 때 같은 연습실에서 연습을 했었다"라고 밝혀 모두를 놀라게 만들었다.

도지원은 이에 그치지 않고 즉석에서 고난도 스트레칭 동작을 선보여 모두를 놀라게 했다. 신동엽과 서장훈은 "아무나 되는 동작이 아니다"라며 눈을 떼지 못했다.

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서장훈은 도지원에게 "살면서 단 한 번도 혼자 살아 본 적이 없다고"라고 물었다.

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도지원은 지금까지 엄마 품을 단 하루도 벗어난 적 없는 '캥거루족'이라고 밝히며 "한 번 생각해 본 적이 있는데 하루만에 접었다. 언니도 결혼을 안 했고, 동생만 결혼을 했다. 가족 다 같이 살고 있다"라고 이야기했다.

도지원은 '엄마가 예전에는 결혼을 얘기를 하긴 했었다. 근데 저는 되면은 하고 안 하면 그냥 살려고 했다. 비혼주의는 아니다"라고 덧붙였다.

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narusi@sportschosun.com