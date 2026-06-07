한다감, 47세 최고령 임신 자부심…"48세 탕웨이는 둘째"(미우새)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한다감이 47세의 나이에 '연예계 최고령 산모'로 등극한 극적인 사연을 고백하는 한편, 신혼 재미에 빠진 김준호 역시 시험관 시술을 준비 중이라고 밝혀 화제를 모았다.

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7일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 47살에 임신을 하며 연예계 최고령 산모로 등극한 한다감의 집이 공개됐다.

이날 한다감의 집에는 탁재훈과 김준호가 깜짝 등장했다.

한다감은 김준호를 보며 "얼굴이 결혼하고 폈다. 화면에서 봐도 그렇다"라며 신혼 생활을 즐기고 있는 김준호를 언급했다.

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탁재훈은 이때 한다감의 배를 보고 "밥을 먹고 왔냐 배가 좀 나왔다"라고 놀렸고, "실은 김준호도 시험관을 준비하고 있다"라고 이야기했다.

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이때 탁재훈은 "최고령은 탕웨이 씨가 깨지 않았냐. 한다감 보다 한 살 많은 걸로 알고 있는데"라고 이야기했고, 한다감은 "그 분은 둘째다"라며 최고령산모 부심을 보였다.

이에 탁재훈과 김준호는 "한국 연예인 중 최고령이다"라고 인정했다.

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탁재훈은 한다감에게 "남편 분이 몇 살이냐"라고 조심스럽게 물었고, 한다감은 "저보다 한 살 많다"라고 이야기했다.

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김준호와 탁재훈은 "최고령 남편은 김용건 선생님이다"라고 이야기했고, 탁재훈은 "내가 언젠가 그 기록 깬다"라고 말해 웃음을 자아??다.

한다감은 "제가 결혼 6년이 됐는데 아이가 없어서 루머가 많았다. 딩크라는 얘기도 있었다. 근데 저는 관리를 하고 있었다. 관리를 하고 병원에 갔는데 너무 나이가 많다라고 하더라. 왜 이렇게 늦게 왔냐고 하더라. 임신 확률이 5% 밖에 안된다고 하더라"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

김준호는 "제가 결혼을 하고 가임기간을 계산을 해서 준비를 했다. 저는 결혼 전에 무조건 생기는 줄 알았다"라고 말했고, 탁재훈은 "그걸 계산을 해야 하냐. 음악 틀고 분위기 잡으면 되는 거 아니냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김준호는 "그래서 시험관을 준비하는데 과정이 보통이 아니다. 저는 배아이식을 앞두고 있다"라고 말했고, 한다감은 "제가 꾸준히 먹었던 음식이 있다"라며 시험관을 준비하고 있는 김준호를 위한 맞춤 음식을 준비했다.

narusi@sportschosun.com