이소라, 파리서 겹경사 터졌다...패션쇼·캠페인 동시 러브콜 "연락 안 올 줄" (소라와진경)

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[스포츠조선 김수현기자] 모델 이소라가 두 군데서 동시에 온 러브콜에 행복한 고민을 했다.

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7일 방송된 MBC '소라와 진경'에서는 기약 없는 기다림에 지쳐가던 이소라에게 도착한 의문의 합격 문자가 도착했다.

파리에 오자마자 매일매일 치러진 오디션. 개별 오디션에서 피팅까지 바쁜 일정을 소화한 두 사람.

이소라와 홍진경의 오디션이 없는 날, 두 사람은 무료한 시간을 보내야만 했다. 홍진경은 "너무 우울하다"라며 속상해 했지만 이소라는 "뭐가 우울하냐"라며 동생을 달랬다.

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그때 이소라 홍진경은 피팅 연락을 받았다. 두 사람은 서로 "나만 됐으면 어떡하지?"라 걱정했고, 둘 다 연락을 받았다는 말에 발걸음 가볍에 길을 나섰다.

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하지만 피팅을 하고 난 후, 오프닝 모델로 바로 이야기를 들은 모델과 달리 이소라와 홍진경은 디자이너로서 아무런 이야기를 듣지 못한 채 씁쓸하게 오디션 장을 나서야만 했다.

이후 파리의 밤을 걷던 두 사람은 합격 문자를 받고 "꺅" 소리를 질렀다.

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믿기지 않는 합격 소실에 울컥한 이소라는 얼굴 한가득 화색이 돌았다. 홍진경은 "누가 보면 우리가 짜고치는 줄 안다"라며 감격했다.

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이소라는 신발을 잃어버린 돌발상황이 생긴 캠페인 오디션에서 합격 문자를 받게 됐다. 이소라는 울컥하며 목에 메여 말을 잇지 못했다. 이소라는 "난 연락 안 올 줄 알았는데"라며 놀라움을 금치 못했다.

하지만 다시 찬찬히 보자 패션쇼와 캠페인 날짜와 시간이 겹쳐 난감한 상황이 됐다. 두 곳에서 모두 러브콜을 받은 이소라는 콩콩 뛰며 기뻐했다.

기쁨도 잠시, 둘 중 하나를 선택해야만 하는 이소라는 "진경이랑 같은 무대를 서는 게 더 의미가 있을 것 같다"라며 홍진경과 같은 장소에서 열리는 패션쇼를 선택했다.

shyun@sportschosun.com