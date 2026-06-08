"우리 남편 진짜 화났다"…'참교육' 박지연, 화병 유발한 '최고 빌런' 등극

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[스포츠조선 이지현 기자] 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 '극성 엄마'로 출연한 배우 박지연이 최고의 빌런으로 떠오르며 화제를 모으고 있다.

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박지연은 지난 7일 자신의 SNS를 통해 '참교육' 5화에 참여한 소식을 전했다. 그는 극중 김우진 엄마 이지영 역으로, 초등학교 젊은 여교사 최지선(송시안 분)에 악성 민원을 쏟아내며 악의적으로 선생님을 괴롭히는 극성 맞은 학부모의 연기를 완벽하게 소화했다.

특히 박지연은 5화에서 극중 주인공인 김무열(나화진 역) 보다 더 강한 인상을 남겼다. 이에 그의 SNS에는 "이 에피소드 보고 우리 남편 화 많이 났어요~", "시청자들이 화내고 욕 했다는건 진짜 연기를 잘하신 듯", "울화통 터지는 연기 잘 봤습니다", "배우님의 엄청난 연기력 진짜 정말 화병날 뻔", "악역 연기 욕나올 정도로 최고였어요" 등 댓글이 쏟아지고 있다.

시청자들 외에도 가수 김희철, 배우 이미도 등도 "아 여기에도 욕 할 뻔... 쌍욕 날리며 잘 봤습니다", "멋져요" 등의 댓글을 남기기도 했다.

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한편 지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품으로, 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 기록하며 화제를 모으고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com