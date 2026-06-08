연프 장인 '환승연애' PD, 이번엔 '연애실험실'이다..시작부터 '침대 소개팅' 화끈

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[스포츠조선 조지영 기자] '연프 장인' 이진주 PD가 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'로 컴백한다.

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'환승연애' 시리즈에서 감정선 중심의 섬세한 연출과 현실적인 관계 묘사로 연애 예능 새 패러다임을 제시한 이진주 PD가 넷플릭스에서 선보이는 일일예능 '연애실험실'. 예측할 수 없는 상황 속에서 드러나는 참가자들의 진짜 감정과 관계의 변화를 다이나믹하게 담아낸 연애 관찰 실험한다. 상상조차 못 한 독특한 상황에 놓인 참가자들이 기상천외하고 당황스러운 상황 속에서도 연애 세포를 깨우고 사랑을 피워 낼 수 있을지 지켜보는 과정이 시청자들의 과몰입을 유발할 예정이다.

참가자들의 '순도 100%' 리얼한 감정이 담긴 VCR을 관찰자들과 함께 지켜보며, 매회 새로운 연애 실험이 만들어내는 예측 불가한 감정의 흐름과 관계 변화를 따라가는 것 역시 색다른 재미를 선사할 전망이다. 무대 위 카리스마와 센스 넘치는 입담으로 사랑받는 몬스타엑스 주헌과 차진 입담과 현실 공감 리액션의 '연프 과몰입러' 대표주자 찰스엔터가 관찰자로 나서 기대를 더한다. 이들은 과몰입을 유발하는 리액션은 물론 날카로운 감정 분석으로 연애 관찰 실험의 재미를 한층 끌어올릴 예정이다.

그런 가운데 공개된 예고편은 세상 어디에도 없던 파격적인 연애 실험의 시작을 예고한다. 처음 만난 이성과 가장 사적인 공간인 침대에서 함께 시간을 보내는 '침대 소개팅'이 파격적인 '연프'의 탄생을 예고하는 가운데, 외부와 단절된 공간에서 펼쳐지는 '고립 연애'가 시작되며 시선을 사로잡는다.

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"무슨 이런 실험을 해요?"라고 화들짝 놀라는 주헌과 "딱 내 스타일이네"?라는 찰스엔터의 심상치 않은 리액션은 어디서도 본 적 없던 연애 실험을 기대케 한다. 무엇보다도 '연프 장인' 이진주 PD가 말아주는 짜릿한 게임에 초대된 참가자들이 처음 느껴보는 설렘과 낯선 상황이 주는 긴장감 속에 빠져드는 돌발 상황이 호기심을 자극한다.

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"여기서 사랑에 빠질 수 있을 것 같아요", "사랑에 빠지는 데는 3초면 충분하지 않아요?", "지금 내가 고백하면 사귈 수 있어?"라는 달콤한 플러팅과 "가지고 싶은 건 가져야 돼", "널 뺏기면 안 되겠다"?라는 거칠 것 없는 직진은 보는 이들의 도파민을 수직 상승시킨다. 걷잡을 수 없이 요동치는 감정과 아무도 예측할 수 없는 관계의 흐름 속 이토록 색다른 연애 실험이 어떤 결과를 가져올지 궁금해진다.

'연애실험실'은 상상 불가 기상천외한 돌발 상황에 던져진 참가자들의 본능적으로 깨어나는 연애 세포를 포착하는 연애 관찰 실험 예능?이다. '환승연애' 시리즈의 이진주 PD가 런칭하는 새 연애 예능이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com