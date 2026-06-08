‘♥정경호’가 반할만···수영, 어깨·쇄골 다 드러낸 블랙 미니드레스 속 반전 볼륨감

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[스포츠조선 조민정 기자] 소녀시대 멤버 겸 배우 최수영이 반전 몸매를 드러낸 근황 사진으로 시선을 사로잡았다.

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최근 수영은 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 공개했다.

가장 먼저 눈길을 끈 건 블랙 미니 드레스 차림의 모습. 수영은 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 과감한 디자인의 드레스를 입고 기둥에 기대 포즈를 취했다. 군살 없는 몸매와 우월한 비율이 돋보이며 시크한 분위기를 자아냈다. 이어 대기실로 보이는 공간에서는 캐주얼한 티셔츠 차림으로 주먹밥을 들고 장난스러운 표정을 지었다. 화려한 무대 의상과는 또 다른 친근한 매력이 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서는 빈티지 프린팅 티셔츠에 브라운 롱스커트를 매치한 채 골목길에 서 있는 모습이 담겼다. 자연스러운 스타일링에도 모델 같은 비율과 작은 얼굴이 돋보였다. 휴대전화를 바라보며 거리를 걷는 모습에서는 꾸밈없는 일상 분위기가 느껴졌고, 화이트 숄더백을 포인트로 매치해 감각적인 패션 센스를 뽐냈다.

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사진을 본 팬들은 "역시 수영", "몸매가 비현실적이다", "일상이 화보다", "소녀시대 시절 그대로" 등의 반응을 보였다.

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한편 수영은 최근 tvN 드라마 '금주를 부탁해'에서 한금주 역으로 출연해 호평을 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com