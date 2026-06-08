'신사: 악귀의 속삭임' 김재중 "OST 가창? 흔쾌히 참여, 결말과 잘 어울리는 곡"

8일 용산 CGV에서 영화 '신사:악귀의 속삭임' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회 참석한 배우 김재중. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.08/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김재중이 영화 '신사: 악귀의 속삭임'의 OST 가창에 참여하게 된 계기를 전했다.

Advertisement

김재중은 8일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '신사: 악귀의 속삭임' 언론·배급 시사회에서 "OST 가창 제안을 받고 흔쾌히 참여했다"며 "지금껏 불러본 적 없는 독특한 스타일의 곡이었다"라고 했다.

17일 개봉하는 '신사: 악귀의 속삭임'은 일본 고베 폐신사에 답사를 갔던 대학생 3명이 사라지고 박수무당 명진이 사건을 파헤치며 기이한 악귀와 맞서는 샤머니즘 오컬트 호러로, 구마키리 가즈요시 감독이 메가폰을 잡았다.

김재중은 극 중 특별한 능력을 지닌 박수무당 명진 역을 맡았다. 이에 그는 "박수무당 캐릭터라고 해서, 우리나라 샤머니즘 안에서 흔히 보여지거나 들려오는 이야기를 바탕으로 공부를 하려고 했다"며 "명진이가 극 중에서 불교용어를 외워야 해서, 감독님께 '우리나라에선 무당 분들이 그렇게 외지 않는다'고 말씀드렸다. 그랬더니 '내가 시켰으니, 나를 팔아라!'라고 말씀하시더라(웃음). 감독님이 명진이를 색다른 캐릭터로 만들기 위해 연구를 많이 하셨던 것 같다"고 전했다.

Advertisement

특히 김재중은 작품 OST 가창에도 참여해 의미를 더했다. 이에 대해선 "처음에 가이드 몇 곡을 받았는데, 특이한 스타일의 노래를 주시더라. 기존에 해본 적 없는 스타일이었는데, 영화와 잘 맞을 것 같더라. 바로 오케이 사인이 떨어져서 녹음을 진행하게 됐다. 이 영화의 복잡 미묘한 결과 엔딩에 잘 어울리는 곡인 것 같다"고 말했다.

Advertisement

끝으로 가수와 연기 활동을 병행하는 부분에 대해선 "좀 힘들다. 집중이 잘 안 되는 것 같긴 하다. 연기할 때 느껴지는 카타르시스가 있고, 무대 위에서 느낄 수 있는 에너지는 또 다른 것 같아서 뭐라고 표현하기 힘들다"며 "앞으로도 연기에 계속 도전할 거냐고 물어보신다면, 저도 저를 필요로 하는 작품이나, 제가 꼭 하고 싶었던 작품과 역할이 있다면 감사하게 해보고 싶다"고 포부를 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com